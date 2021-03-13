13 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri En az 1.108 TL! Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye! 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

En az 1.108 TL! Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye! 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ödemeleri sürüyor. 2021 yılına ait 2. ilave tediye ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Yüz binlerce işçinin merakla araştırdığı ilave tediye ödeme tarihli belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte ödemelerin yapılacağı tarih açıklandı. Peki, kim ne kadar alacak? Taşeron ve kamu işçilerinin 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.03.2021 12:39
  • 1
  • 9
En az 1.108 TL! Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye! 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?
En az 1.108 TL! Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye! 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

2021 2. tediye ödemeleri ne zaman? Taşeron ve kamu işçisinin merakla beklediği ikramiye (ilave tediye) ödemelerinin tarihi belli oldu. Brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar ödenen tediyenin 13 günlük ikramiye ödemesi yani 2. taksit ödemesi için geri sayım başladı. Tediye tarihleri Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu. Peki, kim ne kadar alacak? 2021 2.. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
En az 1.108 TL! Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye! 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?
En az 1.108 TL! Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye! 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

2021 2. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yatırıldı. Yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak.

  • 3
  • 9
En az 1.108 TL! Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye! 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?
En az 1.108 TL! Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye! 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.

  • 4
  • 9
En az 1.108 TL! Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye! 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?
En az 1.108 TL! Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye! 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

  • 5
  • 9
En az 1.108 TL! Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye! 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?
En az 1.108 TL! Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye! 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.