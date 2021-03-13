En az 1.108 TL! Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye! 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?

Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ödemeleri sürüyor. 2021 yılına ait 2. ilave tediye ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Yüz binlerce işçinin merakla araştırdığı ilave tediye ödeme tarihli belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte ödemelerin yapılacağı tarih açıklandı. Peki, kim ne kadar alacak? Taşeron ve kamu işçilerinin 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...