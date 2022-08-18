18 Ağustos 2022, Perşembe
Hükümetten bir müjdeli haber daha! Eylül ayında yeni konut kampanyası | Kentsel dönüşümde kira desteği artıyor
Konut satış fiyatlarının yanı sıra, kiralarda yaşanan fahiş artışın önüne geçmek ve dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanacak Sosyal Konut Projesi'nin yanı sıra hükümetten bir müjdeli haber daha geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ayrıca kentsel dönüşümde vatandaşa verilecek kira desteğinin artacağını açıkladı.
Giriş Tarihi: 18.08.2022 06:22 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 06:22
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