Hükümetten bir müjdeli haber daha! Eylül ayında yeni konut kampanyası | Kentsel dönüşümde kira desteği artıyor

Kampanyanın Emlak Konut Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacağını söyleyen Kurum, şu bilgileri verdi: "Türkiye'de orta ve üstü proje yapan tüm sektörün dahil olacağı, bizim de destek olacağımız kampanyayı, Emlak Konut daha önce de yapmıştı. Şimdi de tüm gayrimenkul firmalarıyla birlikte eylül ayında bu süreci başlatacaklar. Konut seferberliğimiz TOKİ Başkanlığımız eliyle başlayacak ve topyekûn sektör olarak vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz."