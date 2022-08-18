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Haberler Galeri Hükümetten bir müjdeli haber daha! Eylül ayında yeni konut kampanyası | Kentsel dönüşümde kira desteği artıyor

Hükümetten bir müjdeli haber daha! Eylül ayında yeni konut kampanyası | Kentsel dönüşümde kira desteği artıyor

Konut satış fiyatlarının yanı sıra, kiralarda yaşanan fahiş artışın önüne geçmek ve dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanacak Sosyal Konut Projesi'nin yanı sıra hükümetten bir müjdeli haber daha geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ayrıca kentsel dönüşümde vatandaşa verilecek kira desteğinin artacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 18.08.2022 06:22 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 06:22
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Hükümetten bir müjdeli haber daha! Eylül ayında yeni konut kampanyası | Kentsel dönüşümde kira desteği artıyor

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine ev sahipliği yapan Esenler'de basın mensupları ile bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylül ayında yeni bir konut kampanyası başlatacaklarını açıkladı.

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Hükümetten bir müjdeli haber daha! Eylül ayında yeni konut kampanyası | Kentsel dönüşümde kira desteği artıyor

Kampanyanın Emlak Konut Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacağını söyleyen Kurum, şu bilgileri verdi: "Türkiye'de orta ve üstü proje yapan tüm sektörün dahil olacağı, bizim de destek olacağımız kampanyayı, Emlak Konut daha önce de yapmıştı. Şimdi de tüm gayrimenkul firmalarıyla birlikte eylül ayında bu süreci başlatacaklar. Konut seferberliğimiz TOKİ Başkanlığımız eliyle başlayacak ve topyekûn sektör olarak vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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Hükümetten bir müjdeli haber daha! Eylül ayında yeni konut kampanyası | Kentsel dönüşümde kira desteği artıyor

Kurum, bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inandıklarını kaydetti.

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Hükümetten bir müjdeli haber daha! Eylül ayında yeni konut kampanyası | Kentsel dönüşümde kira desteği artıyor

KİRA DESTEĞİ 1.500'E ÇIKIYOR
Kentsel dönüşümde vatandaşa verilecek kira desteğinin artacağı müjdesini veren Kurum, desteğin 1.150 liradan 1.500 liraya, 2.000 liradan ise 2.600 liraya çıkarılacağını kaydetti.

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Hükümetten bir müjdeli haber daha! Eylül ayında yeni konut kampanyası | Kentsel dönüşümde kira desteği artıyor

Kurum, firmalara da verilen 400 bin liralık desteğin 600 bin liraya yükseltildiğini belirtti. Bakan Kurum belediyelere de yüzde 50'ye kadar faiz desteği verileceğini ifade etti.