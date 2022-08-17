Emekli promosyonu 8.000 TL'ye tırmandı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına zam aldı. Maaşlarda yaşanan artış sonrasında bankalarda promosyon ödemelerini güncelledi. Maaşlara göre ve bankalara göre değişkenlik gösteren promosyon ödemeleri son artışlar ile 8 bin TL'yi aştı. Hal böyle olunca emekliler en yüksek promosyon ödemesi yapan bankaları merak ediyor. Bilindiği üzere ödeme imkanından yararlanmak için taahhüt anlaşmasının imzalanması gerekiyor. Bu noktada bankaların güncel promosyon miktarları araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...