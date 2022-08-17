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Haberler Galeri Emekli promosyonu 8.000 TL'ye tırmandı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

Emekli promosyonu 8.000 TL'ye tırmandı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına zam aldı. Maaşlarda yaşanan artış sonrasında bankalarda promosyon ödemelerini güncelledi. Maaşlara göre ve bankalara göre değişkenlik gösteren promosyon ödemeleri son artışlar ile 8 bin TL'yi aştı. Hal böyle olunca emekliler en yüksek promosyon ödemesi yapan bankaları merak ediyor. Bilindiği üzere ödeme imkanından yararlanmak için taahhüt anlaşmasının imzalanması gerekiyor. Bu noktada bankaların güncel promosyon miktarları araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2022 19:31 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 19:31
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Emekli promosyonu 8.000 TL’ye tırmandı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Maaşlarını taşımları halinde bankalar emeklilere promosyon ödemesi yapıyor. Geçtiğimiz ay maaşlarda yaşanan artış sonrasında promosyon ödemeleri de güncellendi. Bazı bankaların promosyon tutarı, 8 bin 250 TL'yi buldu. Bu noktada emekli promosyon ödemesi yapan bankalar listesi merak edilmeye başlandı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli promosyonu 8.000 TL’ye tırmandı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR

Emekli promosyonu veren bankalar, milyonlarca emeklinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması halinde çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

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Emekli promosyonu 8.000 TL’ye tırmandı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

SSK, Bağkur veya emekli sandığı maaşını 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Akbank'a taşıyacak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 7 bin TL'ye varan promosyon kazanabilecek.

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Emekli promosyonu 8.000 TL’ye tırmandı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

DENİZBANK

Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor.

1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

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Emekli promosyonu 8.000 TL’ye tırmandı! Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

KUVEYT TÜRK

Maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.