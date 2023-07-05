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Emeklilerin gözü açıklanacak refah payında! İşte meslek meslek yeni maaşlar! Gözler Başkan Erdoğan'da

En düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifle, memur maaş artışında 6 aylık enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olarak seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapıldı. En düşük memur maaşının geçen yıl aralık ayı itibarıyla 9 bin 105 lira iken bu yılın ocak ayında 11 bin 848 liraya yükseldi. Bu gelişmeler sonrası gözler emekli zamlarına yapılacak olan zam miktarına çevrildi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman A Haber ekranlarında memur emeklilerine yapılan zam miktarlarını meslek meslek değerlendirdi. Peki memur emeklilerinin maaşlarına ne kadar refah payı eklenecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.07.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 23:13
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Emeklilerin gözü açıklanacak refah payında! İşte meslek meslek yeni maaşlar! Gözler Başkan Erdoğan’da

Enflasyon verisinin açıklanmasıyla, memurların zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur zammı için kritik olan 6 aylık enflasyon da belli oldu. TÜİK, enflasyonun haziranda TÜFE'de yüzde 3,92 arttığını, ilk 6 ayda yüzde 19,77 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

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Emeklilerin gözü açıklanacak refah payında! İşte meslek meslek yeni maaşlar! Gözler Başkan Erdoğan’da

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

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Emeklilerin gözü açıklanacak refah payında! İşte meslek meslek yeni maaşlar! Gözler Başkan Erdoğan’da

Memurlara yüzde 17,55'lik toplu sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacak.

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Emeklilerin gözü açıklanacak refah payında! İşte meslek meslek yeni maaşlar! Gözler Başkan Erdoğan’da
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Emeklilerin gözü açıklanacak refah payında! İşte meslek meslek yeni maaşlar! Gözler Başkan Erdoğan’da

Memurların zam miktarının belli olmasının ardından gözler emeklilerin alacağı zam miktarına çevrildi.