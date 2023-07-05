Emeklilerin gözü açıklanacak refah payında! İşte meslek meslek yeni maaşlar! Gözler Başkan Erdoğan'da

En düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifle, memur maaş artışında 6 aylık enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olarak seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapıldı. En düşük memur maaşının geçen yıl aralık ayı itibarıyla 9 bin 105 lira iken bu yılın ocak ayında 11 bin 848 liraya yükseldi. Bu gelişmeler sonrası gözler emekli zamlarına yapılacak olan zam miktarına çevrildi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman A Haber ekranlarında memur emeklilerine yapılan zam miktarlarını meslek meslek değerlendirdi. Peki memur emeklilerinin maaşlarına ne kadar refah payı eklenecek? İşte detaylar...