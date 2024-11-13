2025 Asgari Ücrete %46’lık zam formülü: Liste geldi! Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplama...

Enflasyon Oranı Zammı Nasıl Etkileyecek?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret belirleme süreci hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Asgari ücret tespit süreci her ne kadar enflasyona endekslenmiş gibi görünse de, zam oranını belirleyen tek etken enflasyon değil." Erdem, asgari ücretin emekli ve memur maaşlarından farklı olarak bir komisyon tarafından belirlendiğini vurguladı ve enflasyonun masadaki pazarlıkların önemli bir veri noktası haline geldiğini ifade etti.