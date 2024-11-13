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2025 Asgari Ücrete %46'lık zam formülü: Liste geldi! Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplama...

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren 2025 yılı asgari ücretinin artış süreci Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısıyla resmen başlayacak. Enflasyon oranlarının etkisinin yanı sıra pazarlık süreciyle belirlenecek yeni rakam, yalnızca çalışan maaşlarını değil, işveren maliyetlerini ve sosyal yardımları da doğrudan etkileyecek. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda yaklaşık %41,5 ila %46 aralığında bir artış bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.11.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:23
2025 Asgari Ücrete %46’lık zam formülü: Liste geldi! Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplama...

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı süreci Aralık ayı itibarıyla başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yaklaşık 15 gün sonra ilk toplantısını yaparak 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücret oranını görüşmeye başlayacak.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında 2025 asgari ücret zammına ilişkin tüm merak edilenleri anlattı.

2025 Asgari Ücrete %46’lık zam formülü: Liste geldi! Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplama...

Enflasyon Oranı Zammı Nasıl Etkileyecek?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret belirleme süreci hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Asgari ücret tespit süreci her ne kadar enflasyona endekslenmiş gibi görünse de, zam oranını belirleyen tek etken enflasyon değil." Erdem, asgari ücretin emekli ve memur maaşlarından farklı olarak bir komisyon tarafından belirlendiğini vurguladı ve enflasyonun masadaki pazarlıkların önemli bir veri noktası haline geldiğini ifade etti.

2025 Asgari Ücrete %46’lık zam formülü: Liste geldi! Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplama...

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerini yukarı yönde revize etmesinin zam beklentilerini de etkilediğine dikkat çeken Erdem, "Merkez Bankası'nın son raporunda yıl sonu enflasyonunun %44 olacağı öngörüsü paylaşıldı. Bu da asgari ücret hesaplamalarında dikkate alınacak bir oran olarak masada yerini alacak." dedi.

2025 Asgari Ücrete %46’lık zam formülü: Liste geldi! Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplama...

Rakamlarla 2025 Asgari Ücret Senaryoları

2024 yılında brüt 20.002 TL, net 17.002 TL olarak uygulanan asgari ücret, Merkez Bankası'nın %44 enflasyon tahmini dikkate alındığında yaklaşık %41,5'lik bir artışla brüt 28.803 TL, net 24.483 TL seviyesine ulaşacak. İşveren maliyeti ise 33.844 TL olacak.

%46 oranında bir enflasyon tahmini gerçekleşirse ise brüt ücretin 29.203 TL, net ücretin 24.823 TL, işveren maliyetinin ise 34.314 TL seviyelerine çıkması söz konusu.

2025 Asgari Ücrete %46’lık zam formülü: Liste geldi! Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplama...

İşverene Maliyet ve Diğer Sosyal Etkiler

Asgari ücretteki artış yalnızca çalışanların maaşlarını değil, işveren maliyetlerini de önemli ölçüde artırıyor. Bu sebeple, masada işveren temsilcileri maliyetlerin iş dünyasında yaratacağı yükleri dile getiriyor. Erdem, asgari ücretin sadece bir geçim ücreti olmadığını, ekonominin genelini etkileyen bir karar olduğunu ifade etti. Asgari ücret artışının çalışanların maaşlarını yükseltmekle kalmadığını, aynı zamanda vergi dışı kazanç tutarından işsizlik maaşı hesaplamalarına kadar birçok kalemde domino etkisi yarattığını belirtti.

2025 Asgari Ücrete %46’lık zam formülü: Liste geldi! Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplama...

Sosyal Yardımlar, Tazminatlar ve Primlerde Artış Bekleniyor

Asgari ücret artışı, birçok sosyal yardımı ve tazminat kalemlerini de doğrudan etkiliyor. Asgari ücrete gelen zamla birlikte işsizlik maaşı, doğum ve rapor paraları, stajyer maaşları ve emzirme ödeneği gibi yardımlar da artış gösterecek. Örneğin, raporlu annelere verilen 112 günlük doğum öncesi ve sonrası rapor parasının en düşük miktarı, yeni asgari ücrete göre yeniden hesaplanacak.

2025 Asgari Ücrete %46’lık zam formülü: Liste geldi! Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplama...

Vergi Dışı Kazanç ve Borçlanma Primleri Artacak

Asgari ücretin yükselmesiyle birlikte vergi dışı kazanç sınırı da artacak; bu durum, özellikle brüt maaş üzerinden anlaşmalı çalışanların net maaşlarında artış sağlayacak. Ayrıca, askerlik ve doğum borçlanması gibi primler de asgari ücret artışından etkilenecek. 2024 yılında yaklaşık 6.000 TL olan isteğe bağlı sigorta primleri, %40'lık bir artışla 8.000-9.000 TL seviyelerine yükselebilir. Erdem, prim artışlarının etkisini azaltmak isteyenlere, Aralık ayı bitmeden borçlanma yapmalarını tavsiye etti.

2025 Asgari Ücrete %46’lık zam formülü: Liste geldi! Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna hesaplama...

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türkiye'de milyonlarca vatandaş aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte 2025 asgari ücret rakamının ne kadar olacağını merak ederken konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücrete yönelik yaptığı açıklamada "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.