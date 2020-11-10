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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Hobi olarak başladı, paraya para demiyor! Evinin bodrumunda... Hobi olarak başladı, paraya para demiyor! Evinin bodrumunda...
Lezzeti ve sağlığa olan faydaları ile son dönemlerin en çok adından söz ettiren besinler arasında yer alan istiridye mantarı sofraları süslemeye devam ediyor. Kalp hastalıklarına iyi geldiği, tansiyonu dengeleyici özellikte bir gıda maddesi olduğu biliniyor. Bingöl'de yaşayan İlhami Yalçın isimli vatandaş, hobi olarak başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliği son dönemde taleplere yetişemiyor. Üretimini ayda 2 tona çıkaran Yalçın, yaşadığı süreci anlattı.
Giriş Tarihi: 10.11.2020 21:23 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 21:31
İstiridye mantarının faydaları son dönemde televizyon programlarına konu oluyor. Üretiminde yaşanan zorluk ve kısırlık nedeniyle fiyatı oldukça yüksek. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyecek ürünü yetiştirmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken husular yer alıyor. Bingöl'de yaşayan İlhami Yalçın (28), evinin bodrum katında hobi olarak başladığı istiridye mantarı üretimini ayda 2 tona çıkardı, siparişlere yetişemiyor. Yalçın, "1,5 yıl önce üretime hobi olarak başladım. Daha sonra üretim alanını genişlettim. Üretime başlamadan önce araştırma yaptım. En son kaliteli mantar üzerinde karar kıldım. Bingöl ve ilçeleri başta olmak üzere dağıtım ve pazarlamasını yapmaktayız." ifadelerini kullandı. Bizde yazımızda merak edilen hususlara yer verdik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR HOBİ OLARAK BAŞLADI, SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR!
Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası İlhami Yalçın (28), bir süre önce hobi olarak evinin bodrum katında istiridye mantarı üretimine başladı. Yalçın, talep doğrultusunda mantar üretimini genişletmeye karar verdi.
Şu an 200 metrekarelik bir alanda ayda 2 ton istiridye mantarı üretimi yaptığını anlatan Yalçın, Batman, Diyarbakır, Van, Muş ve Mardin'den talep geldiğini belirterek siparişlere yetişemediğini söyledi.
AYDA 2 TON ÜRETİM YAPIYOR
İstiridye mantarının üretiminin pek yapılmadığını anlatan Yalçın, besin değeri olarak kırmızı ete eş değer olduğunu belirtti.
Yalçın, ayda 2 ton üretim yaptığını ifade ederek, şunları söyledi: "1,5 yıl önce üretime hobi olarak başladım. Daha sonra üretim alanını genişlettim. Üretime başlamadan önce araştırma yaptım. En son kaliteli mantar üzerinde karar kıldım. Bingöl ve ilçeleri başta olmak üzere dağıtım ve pazarlamasını yapmaktayız. Bunun dışında Batman, Diyarbakır, Van, Muş ve Mardin illerinden de siparişler almaktayız.