Hobi olarak başladı, paraya para demiyor! Evinin bodrumunda...

Yalçın, ayda 2 ton üretim yaptığını ifade ederek, şunları söyledi: "1,5 yıl önce üretime hobi olarak başladım. Daha sonra üretim alanını genişlettim. Üretime başlamadan önce araştırma yaptım. En son kaliteli mantar üzerinde karar kıldım. Bingöl ve ilçeleri başta olmak üzere dağıtım ve pazarlamasını yapmaktayız. Bunun dışında Batman, Diyarbakır, Van, Muş ve Mardin illerinden de siparişler almaktayız.