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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekli maaşlarına çifte zam müjdesi! Emekliye iki zam iki ikramiye sonrasında maaşlar nasıl olacak? 2021 Ocak... Emekli maaşlarına çifte zam müjdesi! Emekliye iki zam iki ikramiye sonrasında maaşlar nasıl olacak? 2021 Ocak...
Ocak ayıyla birlikte milyonlarca emekli iki zam ve ikramiyesine kavuşacak. 2021 yılında emeklilerin alacağı iki zam ve iki ikramiye ile birlikte 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. Yeni yıl yaklaşırken emeklilerin kazanç takvimi netleşmeye başladı. Promosyon ödemeleri ise emeklilerin yüzünü güldürecek. İşte, emekliye iki zam iki ikramiye sonrasında maaşlar nasıl olacak? 2021 Ocak...
Giriş Tarihi: 10.11.2020 20:46 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 20:54
Ocak ayının yaklaşmasının ardından emeklilerin 2021 yılında alacakları zam miktarı belli olacak. Enflasyon rakamları sonrasında zam oranı açıklanacak ve maaşların ne kadar olacağı duyurulacak. Emekliler maaşlarının yanında ikramiye ödemeleri alacak. Çifte zam müjdesi ile yüzü gülecek emekliler çifte ödemenin yanı sıra 3 yıllık tahaddüdlerini dolduranlan promosyon ödeme imkanından yararlanacak. İşte, Emekliye iki zam iki ikramiye sonrasında maaşlar nasıl olacak? 2021 Ocak...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİYE ÇİFTE ZAM MÜJDESİ!
Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin 2021 kazanç takvimi netleşmeye başladı. Emekliler, 2021'de 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca bazı emekliler için promosyon imkanı da olacak..
İKRAMİYE TARİHLERİ BELLİ OLDU
Emekliler, ilk kazancı Ocak'ta elde edecek. SSK ve Bağ-Kur'lulara 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine de yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek.
Temmuz'da ise SSK ve Bağ-Kur'lulara ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine yüzde 3 artış ve Ocak-Haziran'da TÜFE yüzde 3'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Emeklilere 2021'de 2 kez ikramiye ödenecek. 1.000'er lira tutarındaki Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-16 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.