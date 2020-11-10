Emekli maaşlarına çifte zam müjdesi! Emekliye iki zam iki ikramiye sonrasında maaşlar nasıl olacak? 2021 Ocak...

Ocak ayıyla birlikte milyonlarca emekli iki zam ve ikramiyesine kavuşacak. 2021 yılında emeklilerin alacağı iki zam ve iki ikramiye ile birlikte 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. Yeni yıl yaklaşırken emeklilerin kazanç takvimi netleşmeye başladı. Promosyon ödemeleri ise emeklilerin yüzünü güldürecek. İşte, emekliye iki zam iki ikramiye sonrasında maaşlar nasıl olacak? 2021 Ocak...