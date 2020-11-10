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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücret zammı için ilk teklif! 2021 yılında Asgari ücret zammı ne kadar olacak? AGİ asgari ücrete dahil mi? Net-brüt... Asgari ücret zammı için ilk teklif! 2021 yılında Asgari ücret zammı ne kadar olacak? AGİ asgari ücrete dahil mi? Net-brüt...
2021 yılı asgari ücret zammını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanacak. Orta Vadeli Program'da (OVP) önceki yıllarda olduğu gibi enflasyon oranlarına göre asgari ücret zammı yapılacağı bilgisi paylaşılmadı. Asgari ücret zammı sonrasında AGİ'de yaşanacak yükselme sonrasında maaşların ne kadar olacağı binlerce çalışanın gündeminde yer alıyor. Bizde yazımızda sizler için tüm detayları bir araya getirdik. İşte, 2021 yılında Asgari ücret zammı ne kadar olacak? AGİ asgari ücrete dahil mi? Net-brüt...
Giriş Tarihi: 10.11.2020 22:01 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 22:10
2021 yılında Asgari ücret zammı ne kadar olacak? AGİ asgari ücrete dahil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık 2021 yılı zam konusunu görüşmek üzere toplanacak. 2021 yılında memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde artış oranı yüzde 3+3 olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile emekli, memur gibi birçok çalışanın maaşı değişecek. Binlerce asgari ücretli maaşlarının yeni yılda ne kadar olacağını sorgulamayı sürdürüyor. İşte, 2021 yılında Asgari ücret zammı ne kadar olacak? AGİ asgari ücrete dahil mi? Net-brüt...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRET ARTIŞI NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Asgari ücret her yıl olduğu gibi bir önceki yılın aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarında yaptığı çalışmalarla belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yine her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'tan itibaren çalışmaya başlayacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve devlet 5'er üye ile temsil ederek yer alacak. İşçiler adına en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak TÜRK-İŞ, işverenler adına da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK) üyeler görev yapıyor olacak.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor.
ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağını öngörüyoruz. Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakamın olacağını hesaplıyoruz
Tabi bu hesaplamalar tamamen önceki yıllardaki artışlar ve enflasyon hedefleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Gerçek rakamlar pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacağından çok farklı bir neticede elde edilebilir."