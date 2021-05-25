e-Devlet hibe desteği başvuru ekranı! Esnafa 3000 TL destek başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte başvuru detayları...

Esnafa 3000 TL destek başvurusu nereden nasıl yapılır? Hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 bin hibe desteği ve 3 bin lira hibe desteği alacaklar açıklandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa hibe desteği ile ilgili detaylarla ilgili bir paylaşım gerçekleştirdi. Hibe desteği kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşlar başvuruların başlamasının ardından ellerini çabuk tutmak istiyor. İşte, esnafa 3000 TL destek başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte başvuru detayları...