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Haberler Galeri e-Devlet hibe desteği başvuru ekranı! Esnafa 3000 TL destek başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte başvuru detayları...

e-Devlet hibe desteği başvuru ekranı! Esnafa 3000 TL destek başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte başvuru detayları...

Esnafa 3000 TL destek başvurusu nereden nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik anlamda olumsuz etkilenen esnafa destek başvuruları yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 bin ve 3 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteği ile ilgili detayları açıkladı. İşte, esnafa 3000 TL destek başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte başvuru detayları...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 01:26
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e-Devlet hibe desteği başvuru ekranı! Esnafa 3000 TL destek başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte başvuru detayları...

Esnafa 3000 TL destek başvurusu nereden nasıl yapılır? Hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 5 bin hibe desteği ve 3 bin lira hibe desteği alacaklar açıklandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa hibe desteği ile ilgili detaylarla ilgili bir paylaşım gerçekleştirdi. Hibe desteği kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşlar başvuruların başlamasının ardından ellerini çabuk tutmak istiyor. İşte, esnafa 3000 TL destek başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte başvuru detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Devlet hibe desteği başvuru ekranı! Esnafa 3000 TL destek başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte başvuru detayları...

ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Esnaf hibe desteği başvuruları yarın başlıayacak. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

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e-Devlet hibe desteği başvuru ekranı! Esnafa 3000 TL destek başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte başvuru detayları...

5 BİN TL ESNAF HİBE DESTEĞİNİ KİMLER ALACAK 2021?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konu ile ilgili açıklama yaptı.Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır.

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e-Devlet hibe desteği başvuru ekranı! Esnafa 3000 TL destek başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte başvuru detayları...

3 BİN TL ESNAF HİBE DESTEĞİNİ KİMLER ALACAK 2021?

İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğu bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır.

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e-Devlet hibe desteği başvuru ekranı! Esnafa 3000 TL destek başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte başvuru detayları...

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerinin başvuru sayfası araştırılıyor. Başvurular e-devlet sayfasından gerçekleştirilebiliyor.