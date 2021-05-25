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e-Devlet hibe desteği başvuru ekranı! Esnafa 3000 TL destek başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte başvuru detayları...
Esnafa 3000 TL destek başvurusu nereden nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik anlamda olumsuz etkilenen esnafa destek başvuruları yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 bin ve 3 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteği ile ilgili detayları açıkladı. İşte, esnafa 3000 TL destek başvurusu nereden nasıl yapılır? İşte başvuru detayları...
Giriş Tarihi: 25.05.2021 01:26
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