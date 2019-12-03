Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Geçtiğimiz Cuma günü, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin Çin tarafından gelen açıklamalar ile Altın'ın 1466 Dolar seviyesini test ettiği gözlenmişti. Haftanın ilk işlem gününde ise Çin ekonomisinde iyileşme olduğunu işaret eden ekonomik verinin ardından, hisse senetlerindeki yükselişlerin güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi azalması ile 1453 Dolar seviyesine gerilediği gözlense de gün içerisinde açıklanan ABD ISM İmalat PMI Endeksi'nin Kasım ayında 48,3 seviyesinden 49,2 beklentilere karşısında art arda dördüncü ayında 48,1 seviyesine gerilediği görülürken, imalat sektöründeki yavaşlamanın devam etmesinin Dolar üzerindeki baskıları arttırması ile kalıcılık sağlayamayarak gün sonunda, Ons Altın'ın kazançlarına devam ettiği izlendi. Ons Altın'ın 1462 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1466, 1471 ve 1476 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1457, 1451 ve 1446 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 09:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





