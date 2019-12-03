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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Geçtiğimiz Cuma günü, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin Çin tarafından gelen açıklamalar ile Altın'ın 1466 Dolar seviyesini test ettiği gözlenmişti. Haftanın ilk işlem gününde ise Çin ekonomisinde iyileşme olduğunu işaret eden ekonomik verinin ardından, hisse senetlerindeki yükselişlerin güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi azalması ile 1453 Dolar seviyesine gerilediği gözlense de gün içerisinde açıklanan ABD ISM İmalat PMI Endeksi'nin Kasım ayında 48,3 seviyesinden 49,2 beklentilere karşısında art arda dördüncü ayında 48,1 seviyesine gerilediği görülürken, imalat sektöründeki yavaşlamanın devam etmesinin Dolar üzerindeki baskıları arttırması ile kalıcılık sağlayamayarak gün sonunda, Ons Altın'ın kazançlarına devam ettiği izlendi. Ons Altın'ın 1462 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1466, 1471 ve 1476 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1457, 1451 ve 1446 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 09:26
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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 3 Aralık Sal�� haftanın ikinci gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki düşüş devam ederken gram altının fiyatı 269,94 liradan, çeyrek altın ise 441,35 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 3 Aralık canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NASIL SEYREDECEK?

Son zamanlarda yaşanan gelişmeler altında kararsız fiyatlamaların yaşanmasına neden oluyor. Ticaret müzakeresinin 1. Fazına yönelik olumlu beklentilerini; ABD'nin Hong Kong hamlesi gölgede bıraktı. Yaşanan bu gelişme iki ülke arasında gerginliğide artırdı.

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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Son olarak Çin kanadı ABD merkezli sivil toplum kuruluşlarına yaptırım uygulama kararı verdi. Yaşanan gelişmeler piyasalardaki risk unsurlarını bir miktar artırdı. Diğer yandan Çin kanadından gelen ekonomik veriler Çin ekonomisinde iyileşme olduğunu işaret etti.

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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Bu veriler hisse senetlerinde yükselişlere neden olurken, güvenli liman niteliğindeki varlıkları talebi bir miktar azalttı. Bu da altın fiyatlarında baskı oluşturdu. Ek olarak dün Ameirka'dan gelen ISM PMI verisi takip edildi. TSİ 18:00'da gelen veriye göre ISM PMI Amerika'da 48.1 olarak gerçekleşti.

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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Gelen veri ile birlikte ons altında volatilite bir miktar arttı. Tüm bunlar ışığında XAUUSD'yi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1466.67 – 1473.67 – 1478.11 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1452.92 – 1443.17 – 1433.93 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.