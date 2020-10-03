Hesaplara yatıyor! Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitecek?

Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar, eylül ayına ilişkin ödemelerin tarihini araştırıyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili detayları açıkladı. Ekim ayının gelmesi ile birlikte ödeme takvimi yeniden gündeme geldi. Peki, 2020 Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 03.10.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 10:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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