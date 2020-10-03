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Hesaplara yatıyor! Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitecek?

Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar, eylül ayına ilişkin ödemelerin tarihini araştırıyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili detayları açıkladı. Ekim ayının gelmesi ile birlikte ödeme takvimi yeniden gündeme geldi. Peki, 2020 Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 03.10.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 10:42
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Hesaplara yatıyor! Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitecek?

Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Koronavirüs pandemisi ile birlikte kısa çalışma ödeneğinde şartlar kolaylaştırılmıştı. İşveren ve işçiyi rahatlatan kısa çalışma ödeneği uygulamasında süre uzatılmıştı. Bu destekten faydalanan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk detayları duyurdu. Peki, 2020 Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hesaplara yatıyor! Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitecek?

EYLÜL AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

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Hesaplara yatıyor! Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Hesaplara yatıyor! Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitecek?

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

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Hesaplara yatıyor! Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitecek?

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,