ŞOK 3-6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Tablet, Nevresim takımı, yastık kılıfı, pamuklu battaniye...

ŞOK marketlerin merakla beklenen hafta sonu indirimleri başladı. 6 Ekim' kadar geçeri olacak ŞOK aktüel ürünler listesinde çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Bu hafta tabletten nevresim takımına, yastık kılıfından pamuklu çift ve tek kişilik battaniyeye, 3 ayaklı lambaderden powerbank'e birçok ürün bu katalogda birleştirildi. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 3- 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...