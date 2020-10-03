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Haberler Galeri ŞOK 3-6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Tablet, Nevresim takımı, yastık kılıfı, pamuklu battaniye...

ŞOK 3-6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Tablet, Nevresim takımı, yastık kılıfı, pamuklu battaniye...

ŞOK marketlerin merakla beklenen hafta sonu indirimleri başladı. 6 Ekim' kadar geçeri olacak ŞOK aktüel ürünler listesinde çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Bu hafta tabletten nevresim takımına, yastık kılıfından pamuklu çift ve tek kişilik battaniyeye, 3 ayaklı lambaderden powerbank'e birçok ürün bu katalogda birleştirildi. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi ürünler olacak? İşte ŞOK 3- 6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 03.10.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 09:29
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ŞOK 3-6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Tablet, Nevresim takımı, yastık kılıfı, pamuklu battaniye...

ŞOK 3 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin bu hafta sonu kampanyaları arasında çeşit çeşit ürünler bulunuyor. Bu hafta sonu satışa sunulan kampanyalı ürünlerin listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK 3 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK 3-6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Tablet, Nevresim takımı, yastık kılıfı, pamuklu battaniye...

T290 - 8'' Tablet

• 800x1280 Ekran çözünürlüğü
• AMD A8 2 Ghz işlemci
• 2 gb Ram
• 32 gb Dahili hafıza (512 GB'a kadar arttırılabilir)
• 10 saat bekleme süresi
• Android 8.0
• 0.8x12.44x21 cm
• 345 gr
• 5100 Mah

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ŞOK 3-6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Tablet, Nevresim takımı, yastık kılıfı, pamuklu battaniye...

32 Gb Usb Bellek

32 Gb Micro SDHC Hafıza Kartı

• 100MB/sn maksimum okuma hızı
• Full HD kayıt
• Su geçirmez
• Darbelere dayanıklı
• SD'ye dönüştürme adaptörü dahildir

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ŞOK 3-6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Tablet, Nevresim takımı, yastık kılıfı, pamuklu battaniye...

10.000 Mah Powerbank

• Type-C ve Micro Usb Çıkışlı
• Akıllı Şarj Desteği
• İnce tasarım

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ŞOK 3-6 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu: Tablet, Nevresim takımı, yastık kılıfı, pamuklu battaniye...

3 Ayaklı Lambader

• 40 cm başlık çapı
• 20cm başlık yüksekliği
• 2 metre CE belgeli arapuarlı kablo
• 120cm 18mm mdf kaplama ayak