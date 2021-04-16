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Aydem halka arz ne zaman? Aydem halka arz eşit mi, oransal mı? Aydem Yenilenebilir Enerji...
Aydem halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye enerji sektöründe yer alan Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arz süreci yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurusu onaylandı. İşte, Aydem halka arz ne zaman? Aydem halka arz eşit mi, oransal mı? Aydem Yenilenebilir Enerji...
Giriş Tarihi: 16.04.2021 18:10 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 18:10
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