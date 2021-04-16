16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aydem halka arz ne zaman? Aydem halka arz eşit mi, oransal mı? Aydem Yenilenebilir Enerji...

Aydem halka arz ne zaman? Aydem halka arz eşit mi, oransal mı? Aydem Yenilenebilir Enerji...

Aydem halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye enerji sektöründe yer alan Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arz süreci yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurusu onaylandı. İşte, Aydem halka arz ne zaman? Aydem halka arz eşit mi, oransal mı? Aydem Yenilenebilir Enerji...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 18:10 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 18:10
  • 1
  • 8
Aydem halka arz ne zaman? Aydem halka arz eşit mi, oransal mı? Aydem Yenilenebilir Enerji...

Aydem halka arz ne zaman? Aydem halka arz eşit mi, oransal mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırıcımlar Aydem halka arz sürecini ve açıklamaları yakından takip ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 8,50-9,90 liradan ve Galata Wind Enerji AŞ'nin 5,06 liradan halka arzını onayladı. İşte, Aydem halka arz ne zaman? Aydem halka arz eşit mi, oransal mı? Aydem Yenilenebilir Enerji...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Aydem halka arz ne zaman? Aydem halka arz eşit mi, oransal mı? Aydem Yenilenebilir Enerji...

AYDEM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Firmadan yapılan açıklamaya göre, halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan, hisse başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.

  • 3
  • 8
Aydem halka arz ne zaman? Aydem halka arz eşit mi, oransal mı? Aydem Yenilenebilir Enerji...

Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL-1,3 milyar TL aralığında, şirketin halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak. Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstlendiği, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

  • 4
  • 8
Aydem halka arz ne zaman? Aydem halka arz eşit mi, oransal mı? Aydem Yenilenebilir Enerji...

Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek.

  • 5
  • 8
Aydem halka arz ne zaman? Aydem halka arz eşit mi, oransal mı? Aydem Yenilenebilir Enerji...

Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.