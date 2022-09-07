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Haberler Galeri Brent petrol çakılıyor! Akaryakıt fiyatlarında indirim yolda! Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi? Varil fiyatı...

Brent petrol çakılıyor! Akaryakıt fiyatlarında indirim yolda! Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi? Varil fiyatı...

Brent petrolde yaşanan düşüş sonrasında varil fiyatı 90 doların altına indi. Savaş öncesi seviyeye gerileyen fiyat sonrasında akaryakıt fiyatlarının alacağı yeni durum merak ediliyor. Diğer yandan u geceden itibaren motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk bir indirim bekleniyor. İndirimin uygulanması durumunda motorin fiyatı 25 liranın altına gerileyecek. LPG fiyatlarında ise indirim beklenmiyor. İşte, 7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 16:50
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Brent petrol çakılıyor! Akaryakıt fiyatlarında indirim yolda! Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi? Varil fiyatı...

Brent petrol çakılıyor!.Akaryakıt fiyatlarında indirim yolda. Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi? sorusuna yanıt aranıyor. Son dakika haberine göre; brent petrol fiyatı 90 doların altına inerek savaş öncesi seviyeye geldi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişim sonrasında benzin ve motorin fiyatları da yakından takip ediliyor. Araç sahipleri gelecek indirim ve zam haberlerini yakından takip ediyor. Peki, benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi? Varil fiyatı...

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Brent petrol çakılıyor! Akaryakıt fiyatlarında indirim yolda! Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi? Varil fiyatı...

Brent Petrol, Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyesine geriledi. Brent Petroldeki sert düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında da yeni indirimler gündeme Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tarihi zirveleri gören Brent Petrol, bir süre önce 100 doların altını gördü.

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Brent petrol çakılıyor! Akaryakıt fiyatlarında indirim yolda! Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi? Varil fiyatı...

Brent Petrolün 100 dolar altındaki seyri akaryakıtta indirimleri de beraberinde getirdi. Uzmanlar 90 dolar seviyesinin altının görülmesinin Brent Petrol için kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyordu. Beklenen gelişme bugün yaşandı.

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Brent petrol çakılıyor! Akaryakıt fiyatlarında indirim yolda! Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi? Varil fiyatı...

Brent Petrol 90 doların altını görerek Rusya-Ukrayna savaşı öncesi seviyesine döndü. Düşüşün sürmesi halinde akaryakıt fiyatlarının da daha makul seviyelere gerilemesi bekleniyor.

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Brent petrol çakılıyor! Akaryakıt fiyatlarında indirim yolda! Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi? Varil fiyatı...

BUGÜNKÜ ZAMMIN ARDINDAN BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

Motorinde bugün pompaya yansıyan 77 kuruşluk zammın ardından keyif veren bir gelişme yaşandı. 8 Eylül Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk indirim gerçekleşecek.

LİTRE FİYATI 24 LİRA 80 KURUŞA DÜŞECEK

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 80 kuruşa düşecek.