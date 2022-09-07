Brent petrol çakılıyor! Akaryakıt fiyatlarında indirim yolda! Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi? Varil fiyatı...

Brent petrol çakılıyor!.Akaryakıt fiyatlarında indirim yolda. Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi? sorusuna yanıt aranıyor. Son dakika haberine göre; brent petrol fiyatı 90 doların altına inerek savaş öncesi seviyeye geldi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişim sonrasında benzin ve motorin fiyatları da yakından takip ediliyor. Araç sahipleri gelecek indirim ve zam haberlerini yakından takip ediyor. Peki, benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi? Varil fiyatı...