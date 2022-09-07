HaberlerGaleriBrent petrol çakılıyor! Akaryakıt fiyatlarında indirim yolda! Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi? Varil fiyatı...
Brent petrol çakılıyor! Akaryakıt fiyatlarında indirim yolda! Benzin, motorin, LPG, mazota indirim gelecek mi? Varil fiyatı...
Brent petrolde yaşanan düşüş sonrasında varil fiyatı 90 doların altına indi. Savaş öncesi seviyeye gerileyen fiyat sonrasında akaryakıt fiyatlarının alacağı yeni durum merak ediliyor. Diğer yandan u geceden itibaren motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk bir indirim bekleniyor. İndirimin uygulanması durumunda motorin fiyatı 25 liranın altına gerileyecek. LPG fiyatlarında ise indirim beklenmiyor. İşte, 7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...