Gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan korona uyarısı! 28 Nisan canlı altın fiyatları ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Koronavirüs salgını sonrası inişli çıkışlı seyir izleyen altın fiyatları, en yüksek seviyesi olan 385 lirayı gördükten sonra hafif geriledi. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi son dönemlerde de yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam eden altın fiyatlarında nasıl bir hareketlilik olacağı merak ediliyor. Uzmanlardan altın yatırımcısına korona uyarısı geld. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın yükselecek mi? İşte 28 Nisan canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 09:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL