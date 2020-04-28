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Gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan korona uyarısı! 28 Nisan canlı altın fiyatları ne kadar?

Son dakika... Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Koronavirüs salgını sonrası inişli çıkışlı seyir izleyen altın fiyatları, en yüksek seviyesi olan 385 lirayı gördükten sonra hafif geriledi. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi son dönemlerde de yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam eden altın fiyatlarında nasıl bir hareketlilik olacağı merak ediliyor. Uzmanlardan altın yatırımcısına korona uyarısı geld. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın yükselecek mi? İşte 28 Nisan canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 09:26
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Gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan korona uyarısı! 28 Nisan canlı altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yükselecek mi? Dünyayı etkisi altna alan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını sonrası piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası altın fiyatları da inişli-çıkışlı bir seyir izliyor. Uzmanlar panik alım-satımlardan kaçınılması gerektiğini vurgularken, koronavirüs süreci devam ettikçe altın fiyatlarının yükselmeye devam etmesinin beklendiğini açıklıyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne olacak? İşte 28 Nisan canlı altın fiyatları ve son gelişmeler...

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Gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan korona uyarısı! 28 Nisan canlı altın fiyatları ne kadar?

ALTININ KİLOGRAMI 386 BİN 153 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 385 bin lira, en yüksek 387 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 386 bin 153 liradan tamamladı.

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Gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan korona uyarısı! 28 Nisan canlı altın fiyatları ne kadar?

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 537 milyon 513 bin 730,88 lira, işlem miktarı ise 1.409 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 545 milyon 717 bin 542,37 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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Gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan korona uyarısı! 28 Nisan canlı altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI
377,67
381,79

ÇEYREK ALTIN FİYATI
609,39
622,94

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Gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan korona uyarısı! 28 Nisan canlı altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.437,56
2.484,14

YARIM ALTIN FİYATI
1.214,97
1.245,88