Bağ-Kur zamlı emekli maaşı yattı mı? Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık endeks değişimi ile emeklilere bu aydan itibaren yüzde 8.45 zam yansıtılacak. SSK zamlı emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin yapılmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ödemelerin takvimi oldu. Peki, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Kurban Bayramı Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...