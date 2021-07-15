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Bağ-Kur zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Kurban Bayramı Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği zamlı maaşlar ve bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu. SSK kapsamında aylık alan emeklilerin zamlı maaş ve ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler Bağ-Kur emeklilerine çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ödemelerin takvimi açıklandı. Peki, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Kurban Bayramı Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...