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Haberler Galeri Bağ-Kur zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Kurban Bayramı Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bağ-Kur zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Kurban Bayramı Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği zamlı maaşlar ve bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu. SSK kapsamında aylık alan emeklilerin zamlı maaş ve ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Bu gelişmelerin ardından gözler Bağ-Kur emeklilerine çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ödemelerin takvimi açıklandı. Peki, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Kurban Bayramı Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2021 13:35 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 13:35
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Bağ-Kur zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Kurban Bayramı Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bağ-Kur zamlı emekli maaşı yattı mı? Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık endeks değişimi ile emeklilere bu aydan itibaren yüzde 8.45 zam yansıtılacak. SSK zamlı emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin yapılmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ödemelerin takvimi oldu. Peki, Bağ-Kur zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Kurban Bayramı Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bağ-Kur zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Kurban Bayramı Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAĞ-KUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların zamlı maaşları 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.

2021 yılının ikinci ikramiyesi olan Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında Bağ-Kur'lu emeklilerin ikramiyeleri 15 Temmuz'da yani bugün ödenecek.

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Bağ-Kur zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Kurban Bayramı Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

OCAK/TEMMUZ
SSK (2000 ÖNCESİ)..... 2.420.....2.624
SSK (2000 SONRASI)...1.500.....1.627
BAĞ-KUR (ESNAF)......1.763.....1.912
BAĞ-KUR (TARIM).......1.662....1.802
EMEKLİ SANDIĞI.........3.020....3.275...

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Bağ-Kur zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Kurban Bayramı Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

Ramazan Bayramı ile birlikte emekli ikramiyelerinde artış yaşandı. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri 1.100 TL'ye yükseldi.

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Bağ-Kur zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Kurban Bayramı Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek. Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.