HaberlerGaleriHesaplara o tarihte yatacak! Sosyal yardım alanlara müjde! 5 bin 98 lira Evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş, Aile Destek...
Hesaplara o tarihte yatacak! Sosyal yardım alanlara müjde! 5 bin 98 lira Evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş, Aile Destek...
Sosyal yardım alanlara müjde geldi! İhtiyaç sahiplerine verilen bu destek ödemeleri, toplumsal refahın artırılması ve maddi sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlarımıza yardım eli uzatmayı hedefliyor. 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi maaşlara ne kadar zam geleceği memur toplu sözleşme zammı sonrasında gündeme getirildi. İşte, güncel sosyal yardım ödemeleri...
Giriş Tarihi: 18.09.2023 06:15Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 06:16