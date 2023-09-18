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Haberler Galeri Hesaplara o tarihte yatacak! Sosyal yardım alanlara müjde! 5 bin 98 lira Evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş, Aile Destek...

Hesaplara o tarihte yatacak! Sosyal yardım alanlara müjde! 5 bin 98 lira Evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş, Aile Destek...

Sosyal yardım alanlara müjde geldi! İhtiyaç sahiplerine verilen bu destek ödemeleri, toplumsal refahın artırılması ve maddi sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlarımıza yardım eli uzatmayı hedefliyor. 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı gibi maaşlara ne kadar zam geleceği memur toplu sözleşme zammı sonrasında gündeme getirildi. İşte, güncel sosyal yardım ödemeleri...

Giriş Tarihi: 18.09.2023 06:15 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 06:16
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Hesaplara o tarihte yatacak! Sosyal yardım alanlara müjde! 5 bin 98 lira Evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş, Aile Destek...

Memur toplu sözleşme zammıyla gündeme gelen sosyal yardım ödemeleri, ihtiyaç sahipleri ve vatandaşlar arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Temmuz ayında yükseltilen maaşlar maaşlar Ocak zammıyla birlikte yeniden güncellenecek. İşte, güncel sosyal destek ödemeleri hakkında detaylar...

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Hesaplara o tarihte yatacak! Sosyal yardım alanlara müjde! 5 bin 98 lira Evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş, Aile Destek...

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU!

2024-25 yıllarındaki maaşlarına zam oranları netleşecek. Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. Böylece 8 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren oranlar ise resmen duyuruldu.

2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

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Hesaplara o tarihte yatacak! Sosyal yardım alanlara müjde! 5 bin 98 lira Evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş, Aile Destek...

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, aile destek ödemelerinin de devam etmesi halinde bu oran üzerinden artması bekleniyor.

Not: Enflasyon farkındaki değişime göre bu tutarlar da değişiklik gösterebilir.

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Hesaplara o tarihte yatacak! Sosyal yardım alanlara müjde! 5 bin 98 lira Evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş, Aile Destek...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI

Temmuz ayında sona emesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

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Hesaplara o tarihte yatacak! Sosyal yardım alanlara müjde! 5 bin 98 lira Evde bakım, engelli aylığı, 65 yaş, Aile Destek...

İşte, memur maaş katsayısında Ocak ayında yaşanması beklenen değişimin sosyal yardımlara yansımaları…

65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylığa her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yansıtılıyor. Halen 65 yaş aylığı alanlara 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar tahmin gerçekleşirse Ocak ayında 3 bin 360 liraya çıkacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabiliyor. Bu tutar da Ocak ayında asgari ücretteki artışla değişecek.