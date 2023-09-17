2.348 TL maaşta yeni şartlar yüz güldürdü! 65 yaş aylığında karar verildi! Çocuğu, torunu, aylık geliri...
Türkiye'de yaklaşık olarak 860 bin kişiye, asgari ücrete endeksli olarak aylık 2 bin 348 lira yaşlılık aylığı ödeniyor. Bu aylık, yaşlı vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek oluyor. Özellikle emeklilik sonrası gelir elde etmekte zorlanan bireyler için önemli bir kaynak olan yaşlılık aylığı, son dönemde bir değişikliğe uğradı. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 17.09.2023
15:49 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023
15:51
Türkiye'de, geliri olmayan, sosyal güvencesi bulunmayan, çalışma kapasitesi azalan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara devlet tarafından yaşlılık aylığı bağlanıyor. Bu aylık, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi herhangi bir sigorta güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü kadın ve erkekleri kapsıyor. 65 yaş aylığı için şartlar değişti. Artık o durumda maaşınız kesilmeyecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eylül ayında 1.8 milyar liralık ödeme ile yıllık 21.6 milyar liralık yaşlılık ödemesi gerçekleşiyor. Yaşlılık aylığı, asgari ücrete endeksli olarak hesaplanıyor ve artık çocuğu veya torunu işe giren kişilerin aylıkları kesilmiyor. Bu aylığa hak kazanmak için kişinin ve eşinin geliri, asgari ücretin net tutarının üçte birinden az olmalıdır ve diğer hanedeki fertlerin geliri dikkate alınmamaktadır. 65 yaş aylığından yararlanmak için kişinin emekli aylığı almıyor, uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışmıyor olması gerekmektedir.
Ayrıca emekli aylığı alanlar, nafaka, dul ve yetim aylığı alanlar, sosyal hizmetlerden ödenek alanlar, muhtaçlık sınırının üzerinde geliri olanlar ya da başka bir geliri olanlar bu destekten yararlanamamaktadır. Bu aylık sadece 65 yaş üstü vatandaşlar için değil, aynı zamanda muhtaç, kimsesiz, 18 yaşından büyük engelliler ve bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamış yakınları için de engelli aylığı adı altında muhtaçlık maaşı ödenmektedir.
Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 1.997 liradan 2 bin 348 liraya çıkan 65 yaş aylığında merak edilen soruların yanıtları şöyle:
İKİ YILDIR 65 YAŞ AYLIĞI ALIYORUM, ARKADAŞIMIN MAĞAZASINDA İŞE BAŞLADIĞIM İÇİN KESİLİR Mİ?
Yaşlılık aylığı (65 yaş aylığı) hiçbir geliri, güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz, 65 yaşına dolduran vatandaşlara veriliyor. Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak maaş alınması durumunda 65 yaş aylığı kesilir. Mağazada sigortalı, maaşlı çalışmanız durumunda geliriniz olacağı için devletten aylık alamazsınız.