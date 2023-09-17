17 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri En az ilkokul mezunu 81 ilde 132 bekçi ilanı yayımlandı! BEKÇİ alımı başvuru ekranı 2023 | Kimler başvurabilir?

En az ilkokul mezunu 81 ilde 132 bekçi ilanı yayımlandı! BEKÇİ alımı başvuru ekranı 2023 | Kimler başvurabilir?

Türkiye genelinde ilan edilen 132 bekçi alımı, iş arayanlar arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. İŞKUR, iş arayanlar için sunduğu 138.048 açık iş ilanı ile güvenilir bir kariyer kapısı olarak öne çıkıyor. Bekçi pozisyonu, bu ilanlar arasında özellikle yoğun ilgi görmekte. İşte başvuru yolu ve şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023 15:50
  • 1
  • 9
En az ilkokul mezunu 81 ilde 132 bekçi ilanı yayımlandı! BEKÇİ alımı başvuru ekranı 2023 | Kimler başvurabilir?

İŞKUR, Türkiye genelinde gerçekleştirilecek 132 bekçi alımı için başvuruları kabul ediyor. İş arayanlar tarafından yoğun ilgi gören bu alım için adayların öncelikle belirli şartları sağlamaları gerekmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
En az ilkokul mezunu 81 ilde 132 bekçi ilanı yayımlandı! BEKÇİ alımı başvuru ekranı 2023 | Kimler başvurabilir?

İŞKUR BEKÇİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Bekçi" yazın ve ara bseçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.

  • 3
  • 9
En az ilkokul mezunu 81 ilde 132 bekçi ilanı yayımlandı! BEKÇİ alımı başvuru ekranı 2023 | Kimler başvurabilir?

İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.

  • 4
  • 9
En az ilkokul mezunu 81 ilde 132 bekçi ilanı yayımlandı! BEKÇİ alımı başvuru ekranı 2023 | Kimler başvurabilir?

İŞKUR BEKÇİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

  • 5
  • 9
En az ilkokul mezunu 81 ilde 132 bekçi ilanı yayımlandı! BEKÇİ alımı başvuru ekranı 2023 | Kimler başvurabilir?

KONTENJANLAR

Çarşı ve Mahalle Bekçisi: 7

İnşaat/İşyeri Bekçisi: 124

Kır Bekçisi: 1