En az ilkokul mezunu 81 ilde 132 bekçi ilanı yayımlandı! BEKÇİ alımı başvuru ekranı 2023 | Kimler başvurabilir?

Türkiye genelinde ilan edilen 132 bekçi alımı, iş arayanlar arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. İŞKUR, iş arayanlar için sunduğu 138.048 açık iş ilanı ile güvenilir bir kariyer kapısı olarak öne çıkıyor. Bekçi pozisyonu, bu ilanlar arasında özellikle yoğun ilgi görmekte. İşte başvuru yolu ve şartları...