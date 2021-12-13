13 Aralık 2021, Pazartesi
Emeklilerde makas daralıyor! SSK, Bağkur emeklisi ek zam alacak mı? Kamu işçileri ve asgari ücretler için...
Emeklilerde makas daralıyor! SSK, Bağkur emeklisi ek zam alacak mı? Kamu işçileri ve asgari ücretler için... Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zammı belli olacak. Memur ve memur emeklilerine uygulanan ek zam uygulanması gündemde. SSK ve Bağkur emeklisi uygulananması gündemde olan zammın kendilerine de uygulanmasını istiyor. Bu artışın emeklilere yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. İşte, SSK, Bağkur emeklisi ek zam alacak mı? Kamu işçileri ve asgari ücretler için...
Giriş Tarihi: 13.12.2021 19:04 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 19:04
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