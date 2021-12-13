Emeklilerde makas daralıyor! SSK, Bağkur emeklisi ek zam alacak mı? Kamu işçileri ve asgari ücretler için...

Tüm kurumlar SGK çatısı altında birleşmiş olsa da bir norm birliği sağlanamadığından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik şartları prim gün ödeme sayıları ve maaş zam sistemleri halen farklı belirleniyor. Bu yüzden de memur emeklileri toplu sözleşme görüşmelerinden yararlanırken diğer kurumlardan emekli olanlar bu hakkı kullanamıyor. Dolayısıyla bu yıl da memur emeklileri gibi SSK ve Bağ-Kur emeklileri farklı oranda zam alacak.