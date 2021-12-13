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Haberler Galeri Emeklilerde makas daralıyor! SSK, Bağkur emeklisi ek zam alacak mı? Kamu işçileri ve asgari ücretler için...

Emeklilerde makas daralıyor! SSK, Bağkur emeklisi ek zam alacak mı? Kamu işçileri ve asgari ücretler için...

Emeklilerde makas daralıyor! SSK, Bağkur emeklisi ek zam alacak mı? Kamu işçileri ve asgari ücretler için... Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaş zammı belli olacak. Memur ve memur emeklilerine uygulanan ek zam uygulanması gündemde. SSK ve Bağkur emeklisi uygulananması gündemde olan zammın kendilerine de uygulanmasını istiyor. Bu artışın emeklilere yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. İşte, SSK, Bağkur emeklisi ek zam alacak mı? Kamu işçileri ve asgari ücretler için...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2021 19:04 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 19:04
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Emeklilerde makas daralıyor! SSK, Bağkur emeklisi ek zam alacak mı? Kamu işçileri ve asgari ücretler için...

SSK, Bağkur emeklisi ek zam alacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 13 milyondan fazla emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Emekli maaşlarında artışlar Ocak ve Temmuz ayında yapılıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara yansıyacak zam oranı belli olacak. Oluşan 6 aylık enflasyon SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını belirlerken memur emeklileri için de enflasyon farkı oluşmasını sağlıyor. Gözler emeklilere ek zam uygulanacak mı? sorusuna çevrildi. İşte, konu hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilerde makas daralıyor! SSK, Bağkur emeklisi ek zam alacak mı? Kamu işçileri ve asgari ücretler için...

Türkiye'de 13 milyondan fazla vatandaş ya kendi emekli maaşını ya da eşinin maaşını alıyor. Emeklilerin maaşlarındaki artışlar da her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirleniyor. Oluşan 6 aylık enflasyon SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını belirlerken memur emeklileri için de enflasyon farkı oluşmasını sağlıyor.

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Emeklilerde makas daralıyor! SSK, Bağkur emeklisi ek zam alacak mı? Kamu işçileri ve asgari ücretler için...

Tüm kurumlar SGK çatısı altında birleşmiş olsa da bir norm birliği sağlanamadığından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik şartları prim gün ödeme sayıları ve maaş zam sistemleri halen farklı belirleniyor. Bu yüzden de memur emeklileri toplu sözleşme görüşmelerinden yararlanırken diğer kurumlardan emekli olanlar bu hakkı kullanamıyor. Dolayısıyla bu yıl da memur emeklileri gibi SSK ve Bağ-Kur emeklileri farklı oranda zam alacak.

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Emeklilerde makas daralıyor! SSK, Bağkur emeklisi ek zam alacak mı? Kamu işçileri ve asgari ücretler için...

ARTIŞ NASIL BELİRLENECEK?

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Haziran ve Aralık ayları arasındaki 6 aylık enflasyon oranı önem kazanıyor. Bu oran zam olarak maaşlara yansıtılacak. Şu ana kadar yani 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 olarak açıklandı. Bu rakam şu anda emekliler için zam oranının gösteriyor.

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Emeklilerde makas daralıyor! SSK, Bağkur emeklisi ek zam alacak mı? Kamu işçileri ve asgari ücretler için...

Bu oranı Aralık ayı enflasyonu da geldikten sonra SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayının ilk 6 ayında alacakları maaşları belirlenecek. Hesaplamalara göre de bu oranın yüzde 13-14 civarında olmasını bekleniyor. Kesin rakam 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak.