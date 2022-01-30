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Emeklilik için yüzleri güldürecek gelişme! 72 ay daha erken olunacak! Tarih öne çekiliyor, detaylar peş peşe açıklandı...
Emekli olmak isteyen binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler kanunlarda bulunan maddeleri takip ediyor. Belirlenen şartları yerine getirenler erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. Emeklilik için aranan en önemli kriter ise sigorta başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor. Bu tarihe göre emeklilik yaşı değişebiliyor. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, erken emeklilik için edilen detaylar...