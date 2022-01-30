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Emeklilik için yüzleri güldürecek gelişme! 72 ay daha erken olunacak! Tarih öne çekiliyor, detaylar peş peşe açıklandı...

Emekli olmak isteyen binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler kanunlarda bulunan maddeleri takip ediyor. Belirlenen şartları yerine getirenler erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor. Emeklilik için aranan en önemli kriter ise sigorta başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor. Bu tarihe göre emeklilik yaşı değişebiliyor. Konu hakkında son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, erken emeklilik için edilen detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2022 19:10
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Emeklilik için yüzleri güldürecek gelişme! 72 ay daha erken olunacak! Tarih öne çekiliyor, detaylar peş peşe açıklandı...

Emeklilik için yüzleri güldürecek gelişme. 72 ay daha erken olunacak. Tarih öne çekiliyor, detaylar peş peşe açıklandı. Emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor. Erken emeklilik için belirli şartları yerine getiren vatandaşlar bu hakkı kazanabiliyor. Türkiye'de milyonlarca vatandaş emeklilik hayali kurarak çalışmalarına devam ediyor. Konu hakkında gelişmelere haberimizde yer verdik. İşte, erken emeklilik için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik için yüzleri güldürecek gelişme! 72 ay daha erken olunacak! Tarih öne çekiliyor, detaylar peş peşe açıklandı...

Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor. Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli bir yaş, prim ve yılı doldurmak gerekiyor. Emekliliği belirleyen en önemli etmen ise sizin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih.


Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı bu tarihe göre belirleniyor.

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Emeklilik için yüzleri güldürecek gelişme! 72 ay daha erken olunacak! Tarih öne çekiliyor, detaylar peş peşe açıklandı...

Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli. Eski adıyla SSK; Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız emeklilik tarihinizi belirliyor. Bunların birkaçından birden sigortalı olduysanız hesap farklılaşıyor. Ancak yine de yasalarımız emekliliği öne çekmek açısından da bazı avantajlar sunuyor. Yeni Asır'dan Faruk Erdem bugünkü köşesinde erken emeklilik ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte erken emeklilik için 7 formül...

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Emeklilik için yüzleri güldürecek gelişme! 72 ay daha erken olunacak! Tarih öne çekiliyor, detaylar peş peşe açıklandı...

15 YIL VE 3600 GÜN

1. ÇOCUKLAR AVANTAJ: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, çocukların sigortadan önce doğmuş olması.

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Emeklilik için yüzleri güldürecek gelişme! 72 ay daha erken olunacak! Tarih öne çekiliyor, detaylar peş peşe açıklandı...

2. ASKERLİK ÖNE ÇEKER: Erkeklerde ise askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor.
Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece en az 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor.