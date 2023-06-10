Hesaplandı, yeni maaşlar çıktı! Emeklinin kademeli zam tablosu gün yüzüne çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 9.220 TL kök maaş! Enflasyon farkı, Refah Payı, seyyanen artış...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında artış yaşanacak. 6 aylık enflasyon oranları bu süreçte belirleyen etken olacak. Diğer yandan refah payı da maaş zammına eklenecek. Temmuz zammı ile emekli maaşlarında önemli bir artış yapılması planlanıyor. Hal böyle olunca,"En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için detaylar!