10 Haziran 2023, Cumartesi
Hesaplandı, yeni maaşlar çıktı! Emeklinin kademeli zam tablosu gün yüzüne çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 9.220 TL kök maaş! Enflasyon farkı, Refah Payı, seyyanen artış...
Milyonlarca emekli ve memur maaşlarında Temmuz ayında artış yaşanacak. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları ile emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. Diğer yandan refah payı da maaşlara eklenecek. Hesaplamalar için beklenen ipucu geldi. Hal böyle olunca gözler refah payı için gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, güncel emekli ve memur maaş hesaplamaları!
Giriş Tarihi: 10.06.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 08:54
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