ASHB 36 SYDV personel alımı başvuru ekranı | İzmir dahil 14 ilde KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! Şartları neler? İşte kontenjan ve branşlar...

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Nitelikler Nelerdir?

ASHB Personel alımı kapsamında yayımlanan ilanlara göre Personel alımları için adaylardan genel olarak "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 18 yaşını tamamlamış olmak, En az İlkokul mezunu olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacaktır.