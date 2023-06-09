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Haberler Galeri ASHB 36 SYDV personel alımı başvuru ekranı | İzmir dahil 14 ilde KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! Şartları neler? İşte kontenjan ve branşlar...

ASHB 36 SYDV personel alımı başvuru ekranı | İzmir dahil 14 ilde KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! Şartları neler? İşte kontenjan ve branşlar...

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ile ilgili ilanlar yayımlandı. İzmir dahil 14 ilde gerçekleştirilecek alımlar doğrultusunda istihdam edilmek isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. İŞKUR üzerinden duyurulan ilanlar kapsamında toplamda 36 kişi alınacak. Peki İŞKUR SYDV personel alımı şartları neler? SYDV iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2023 17:48 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 17:50
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ASHB 36 SYDV personel alımı başvuru ekranı | İzmir dahil 14 ilde KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! Şartları neler? İşte kontenjan ve branşlar...

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ile ilgili ilanlar yayımlandı. İzmir dahil 14 ilde gerçekleştirilecek alımlar doğrultusunda istihdam edilmek isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. İŞKUR üzerinden duyurulan ilanlar kapsamında toplamda 36 kişi alınacak. Peki İŞKUR SYDV personel alımı şartları neler? SYDV iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile Bakanlığı 36 SYDV personel alımı başvuru ekranı | İzmir dahil 14 ilde KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! Şartları neler? İşte kontenjan ve branşlar...

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, haziran ayı itibari ile gelmiş olan personel alımı ilanlarına göre 14 şehirde olmak üzere personel alımı yapılacak.

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Aile Bakanlığı 36 SYDV personel alımı başvuru ekranı | İzmir dahil 14 ilde KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! Şartları neler? İşte kontenjan ve branşlar...

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Nitelikler Nelerdir?

ASHB Personel alımı kapsamında yayımlanan ilanlara göre Personel alımları için adaylardan genel olarak "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 18 yaşını tamamlamış olmak, En az İlkokul mezunu olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacaktır.

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Aile Bakanlığı 36 SYDV personel alımı başvuru ekranı | İzmir dahil 14 ilde KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! Şartları neler? İşte kontenjan ve branşlar...

KPSS ŞARTI ARANIYOR MU?

ASHB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Memur Alımı ve Personel Alımı kapsamında yayımladıkları ilanların bazılarında KPSS Şatı aranacak. Bazıları ise KPSS siz Personel alımı şeklinde olcaktır.

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Aile Bakanlığı 36 SYDV personel alımı başvuru ekranı | İzmir dahil 14 ilde KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! Şartları neler? İşte kontenjan ve branşlar...

KPSS Puanı ile memur alımları "Büro Görevlisi, Muhasebeci ile Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi" kadrolarında aranacak olup 2021 veya 2022 yıllarında yapılan KPSS'den P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacaktır.