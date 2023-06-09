09 Haziran 2023, Cuma
ASHB 36 SYDV personel alımı başvuru ekranı | İzmir dahil 14 ilde KPSS şartlı/şartsız işçi alınacak! Şartları neler? İşte kontenjan ve branşlar...
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ile ilgili ilanlar yayımlandı. İzmir dahil 14 ilde gerçekleştirilecek alımlar doğrultusunda istihdam edilmek isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. İŞKUR üzerinden duyurulan ilanlar kapsamında toplamda 36 kişi alınacak. Peki İŞKUR SYDV personel alımı şartları neler? SYDV iş başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 09.06.2023 17:48 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 17:50
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