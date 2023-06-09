Emeklilik prim yıl şartı belli oldu! Detaylar çıktı, 7.200 - 5.400 - 3.600 günle emeklilik! Doğum, askerlik, yurt dışı çalışma...

EYT reformu sonrasında milyonlarca vatandaşı yüzleri güldürdü. Eksik primi olanlar düzenlemeden yararlanarak emeklilik imkanından faydalanmak istiyor. Emekli olmak için bunları tamamlama telaşına girerken, özellikle şartlarda bir değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. Bu süreçte eksik primi tamamlamak için bazı sürelere de dikkat etmek istiyor. "Prim kazanmanın yolları neler? Hangi sürelere dikkat etmek gerekiyor?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte eksik prim tamamlamak için formüller!