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Haberler Galeri Emeklilik prim yıl şartı belli oldu! Detaylar çıktı, 7.200 - 5.400 - 3.600 günle emeklilik! Doğum, askerlik, yurt dışı çalışma...

Emeklilik prim yıl şartı belli oldu! Detaylar çıktı, 7.200 - 5.400 - 3.600 günle emeklilik! Doğum, askerlik, yurt dışı çalışma...

EYT reformu sonrasında milyonlarca vatandaşı yüzleri güldürdü. Eksik primi olanlar düzenlemeden yararlanarak emeklilik imkanından faydalanmak istiyor. Emekli olmak için bunları tamamlama telaşına girerken, özellikle şartlarda bir değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. Bu süreçte eksik primi tamamlamak için bazı sürelere de dikkat etmek istiyor. "Prim kazanmanın yolları neler? Hangi sürelere dikkat etmek gerekiyor?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte eksik prim tamamlamak için formüller!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2023 14:19
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Emeklilik prim yıl şartı belli oldu! Detaylar çıktı, 7.200 - 5.400 - 3.600 günle emeklilik! Doğum, askerlik, yurt dışı çalışma...

4.7 milyon kişiyi kapsayan EYT düzenlemesiyle prim ve yıl şartını tamamlayanlar şartları sağlar sağlamaz emeklilik imkanından yararlanabiliyor. Yaş şartını tamamladığı halde prim şartını sağlayamayanlar emeklilik imkanından yararlanamadı. Peki eksik primi tamamlamak için nelere dikkat edilmeli? Hangi süreler önemli? Prim gün şartlarında bir değişiklik olur mu? İşte, konu hakkında son gelişmeler!

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Emeklilik prim yıl şartı belli oldu! Detaylar çıktı, 7.200 - 5.400 - 3.600 günle emeklilik! Doğum, askerlik, yurt dışı çalışma...

4.7 milyon kişiyi kapsayan EYT düzenlemesiyle prim ve yıl şartını tamamlayanlar şartları sağlar sağlamaz emekli olabiliyor. Ancak primini tamamlayamadığı için emekli olamayan da pek çok kişi bulunuyor. Peki eksik primi tamamlamak için nelere dikkat edilmeli? Hangi süreler önemli? Prim gün şartlarında bir değişiklik olur mu? İşte merak edilen soruların yanıtları…

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Emeklilik prim yıl şartı belli oldu! Detaylar çıktı, 7.200 - 5.400 - 3.600 günle emeklilik! Doğum, askerlik, yurt dışı çalışma...

- Eksik prim nasıl tamamlanır?

Çalışarak eksik primini tamamlayamayanlar için borçlanma, Bağ-Kur prim borcu nedeniyle silinen hizmet süresi varsa ihya ve isteğe bağlı sigorta imkanları bulunuyor.

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Emeklilik prim yıl şartı belli oldu! Detaylar çıktı, 7.200 - 5.400 - 3.600 günle emeklilik! Doğum, askerlik, yurt dışı çalışma...

* Kimler borçlanma yapmalı? Borçlanma ne zaman yapılmalı?

Emeklilik için gereken primini borçlanmayla tamamlayabilecekler bu yola başvurabilir. Doğum, askerlik, avukatlık stajı, yurt dışı çalışma gibi süreler için kanunla sağlanan borçlanma imkanlarından yararlanma hakkı bulunanlar ihtiyaçları kadar süre için başvurabilir.

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Emeklilik prim yıl şartı belli oldu! Detaylar çıktı, 7.200 - 5.400 - 3.600 günle emeklilik! Doğum, askerlik, yurt dışı çalışma...

Tabii burada borçlanma hakkı olan süreler aşılamıyor. Eğer borçlanma planlıyorsanız, bu ay sonuna kadar başvurunuzu yapın. Çünkü Temmuz'da asgari ücrete yapılacak ara zam nedeniyle ödemeler artacak.