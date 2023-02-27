HaberlerGaleriHesaplandı, 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre emeklilik! Erken emeklilikte tablo netleşti! Listeye bak hesabını yap! 1999, 2002, 2006, 2008 sonrası....
Hesaplandı, 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre emeklilik! Erken emeklilikte tablo netleşti! Listeye bak hesabını yap! 1999, 2002, 2006, 2008 sonrası....
Erken emeklilik için ülkemizin yasalarında bazı imkanlar bulunuyor. Sunulan fırsatlardan yararlanmak için tablo netleşti. Bu süreçte yaş haddinden emeklilik için işe giriş tarihi büyük önem taşıyor. SGK'dan emeklilik hakkı elde etmek için prim ödemiş olma şartını, sigortalılık gün şartını ve belli bir yaş aralığında olma şartını aynı anda sağlamanız gerekli. Yasalar kapsamında belirlenen şartları yerine getirenler emeklilik hayaline kavuşabiliyor. İşte, erken emeklilik için şartlar ve yararlanacaklar...