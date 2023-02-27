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Haberler Galeri Hesaplandı, 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre emeklilik! Erken emeklilikte tablo netleşti! Listeye bak hesabını yap! 1999, 2002, 2006, 2008 sonrası....

Hesaplandı, 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre emeklilik! Erken emeklilikte tablo netleşti! Listeye bak hesabını yap! 1999, 2002, 2006, 2008 sonrası....

Erken emeklilik için ülkemizin yasalarında bazı imkanlar bulunuyor. Sunulan fırsatlardan yararlanmak için tablo netleşti. Bu süreçte yaş haddinden emeklilik için işe giriş tarihi büyük önem taşıyor. SGK'dan emeklilik hakkı elde etmek için prim ödemiş olma şartını, sigortalılık gün şartını ve belli bir yaş aralığında olma şartını aynı anda sağlamanız gerekli. Yasalar kapsamında belirlenen şartları yerine getirenler emeklilik hayaline kavuşabiliyor. İşte, erken emeklilik için şartlar ve yararlanacaklar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.02.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 08:55
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Hesaplandı, 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre emeklilik! Erken emeklilikte tablo netleşti! Listeye bak hesabını yap! 1999, 2002, 2006, 2008 sonrası....

Erken emeklilik için yasalarda bazı imkanlar bulunuyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile milyonlarca vatandaş emeklilik fırsatını yakalamış oldu. Ancak kapsam dışında kalanlar ise hangi şartların yerine getirilmesi konusunda hususları merak ediyor. Kadın ve erkeklerin emeklilik şartlarında farklılık bulunuyor. Bunun yanında yeniden işe başlama tarihine göre kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı erkene çekilebilir. Diğer yandan yıpratıcı işlerde çalışanlara ek prim, sağlığı bozulanlara ise malulen emeklilik hakkı sağlanır. Erken emeklilik için şartları haberimizde derledik. Peki, kimler fırsattan yararlanabilecek? Erken emeklilik şartları neler? İşte konu hakkında detaylar!

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Hesaplandı, 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre emeklilik! Erken emeklilikte tablo netleşti! Listeye bak hesabını yap! 1999, 2002, 2006, 2008 sonrası....

Normal şartlarda çalışanların emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihi, yaş, cinsiyet, prim ödemesi ve hizmet süresine ilişkin bilgiler dikkate alınır.

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Hesaplandı, 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre emeklilik! Erken emeklilikte tablo netleşti! Listeye bak hesabını yap! 1999, 2002, 2006, 2008 sonrası....

Özellikle de emeklilik için gerekli primin ödenmesi ve sigortalılık süresi ile yaşın doldurulması bekleniliyor. Hem ödeyeceğiniz prim günü hem de yaş şartı, ilk sigorta başlangıç tarihinize göre belirleniyor. Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli.

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Hesaplandı, 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre emeklilik! Erken emeklilikte tablo netleşti! Listeye bak hesabını yap! 1999, 2002, 2006, 2008 sonrası....

SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız, emeklilik tarihinizi belirliyor. Bütün bu kuralların içinde erken emeklilik imkanı sağlayan bazı ayrıcalıklar da var.

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Hesaplandı, 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre emeklilik! Erken emeklilikte tablo netleşti! Listeye bak hesabını yap! 1999, 2002, 2006, 2008 sonrası....

Bunların başında da kadınlar için annelik, erkeklerde ise askerlik en önemli avantajı sağlıyor. Peki başka neler var? İşte pek çok çalışanın bilmediği erken emeklilik fırsatı sunan 7 formülü sizler için derledik.