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07 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "Herkesin yüzü gülecek" İkinci el araba fiyatları için flaş gelişme! Yüzde 40-45 düzeyinde... "Herkesin yüzü gülecek" İkinci el araba fiyatları için flaş gelişme! Yüzde 40-45 düzeyinde...
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Normalleşme dönemine geçilmesi sonrasında ikinci el araba pazarında canlanma yaşanması bekleniyor. Konuyu değerlendiren sektör temsilcileri, tedbirlerin kısmen bile olsa hafiflemesiyle satışların artmasını beklediklerini belirtti. Araba almak için uygun zamanı kollayan vatandaşlar ise yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, ikinci el araba fiyatları düşecek mi?
Giriş Tarihi: 07.03.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 16:59
İkinci el araba fiyatları için flaş gelişme. Yüzde 40-45 düzeyinde olması bekleniyor. Türkiye'nin yeni 'kontrollü normalleşme' planının açıklanmasıyla illerdeki risk durumuna göre kısıtlamalarda hafiflemeye gidildi. Satışlarda tamamen durma noktasına gelen ikinci el otomotiv pazarı bu açıklamaları bekleyen sektörlerden biriydi. Araba almak için uygun zamanı bekleyen vatandaşlar ise uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeleri yakından takip ediyor. İşte, ikinci el araba fiyatları düşecek mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR
İkinci el otomotiv pazarında yaşanan durgunluk 'kontrollü normalleşme' ile yerini umuda bıraktı. Sektör temsilcileri satışlarda hareketliliğin Mart ayında kendisini göstermesini bekliyor.
Tedbirlerin bölgesel olarak hafifletilmesinin kısa vadede pozitif etki yaratmasını beklediklerini söyleyen DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, "İkinci el otomobil pazarında özellikle Kasım 2020 itibarıyla başlayan durgunluğun devam ettiğini ve 2021 yılının ilk iki ayında hem alıcı hem satıcı kanadında daha kontrollü bir pazar oluştuğunu söyleyebiliriz.
Son dönemde ikinci el otomobil fiyatlarının özellikle kurumsal noktalarda dengeye gelmiş olmasıyla birlikte bir miktar hareketlilik gözlemleniyordu. Buna paralel pandemi dolayısıyla alınan tedbirlerin bölgesel olarak hafifletilmiş olması da kısa vadede pozitif etki yaratacaktır" dedi.
İkinci el otomobil piyasası koronavirüs salgını ve dolardaki artış nedenile geçen yıl tavan yaptı. Fiyatlar son dönemde düşüşe geçse de istenilen düzeye inmedi. İkinci araç almayı düşünenler de beklemede kalmaa devam ediyor. Fiyatların düşeceği beklentisi de bunda etkili oluyor. İşin uzmanı ikinci el araba alacaklara "şimdi tam zamanı" dedi.