"Herkesin yüzü gülecek" İkinci el araba fiyatları için flaş gelişme! Yüzde 40-45 düzeyinde...

İkinci el araba fiyatları için flaş gelişme. Yüzde 40-45 düzeyinde olması bekleniyor. Türkiye'nin yeni 'kontrollü normalleşme' planının açıklanmasıyla illerdeki risk durumuna göre kısıtlamalarda hafiflemeye gidildi. Satışlarda tamamen durma noktasına gelen ikinci el otomotiv pazarı bu açıklamaları bekleyen sektörlerden biriydi. Araba almak için uygun zamanı bekleyen vatandaşlar ise uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeleri yakından takip ediyor. İşte, ikinci el araba fiyatları düşecek mi?