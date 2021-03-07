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07 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Değişikliğe gidildi... Çiftçi mazot ve gübre desteğiyle ilgili flaş gelime! İşte ödeme tarihi... Değişikliğe gidildi... Çiftçi mazot ve gübre desteğiyle ilgili flaş gelime! İşte ödeme tarihi...
Binlerce çiftçinin merakla beklediği mazot ve gübre desteği ödemeleri için gelecek açıklamalar bekleniyordu. Kırsal alanda geçimini sürdüren vatandaşlara sağlanan mazot, gübre, tarımsal destek ödemeleri için tarih verilmişti. Çiftçilerle ilgili önemli karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren kararda çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemeleri tablosunda değişikliğe gidildi. Çiftçi mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri araştırılmaya başlandu. İşte, Çiftçi mazot ve gübre desteğiyle ilgili flaş gelime ve ödeme tarihi...
Giriş Tarihi: 07.03.2021 18:09 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 18:09
Çiftçi mazot ve gübre desteğiyle ilgili flaş gelime yaşandı. 2021 mazot ve gübre desteği için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Binlerce çiftçiyi ilgilendiren gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarımsal faliyetlerini sürdüren vatandaşları desteklemek amacıyla ödenen mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri için son dakika gelişmesi yaşandı. Resmi Gazate'de yayımlanan kararın detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Çiftçi mazot ve gübre desteğiyle ilgili flaş gelişmenin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
"BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ" başlığı ile yayımlanan düzenlemenin detayları şu şekilde:
"MADDE 1 – 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)'in EK-1'indeki Bitkisel Üretim Destekleme Fiyatlarında yer alan "Mazot ve Gübre Desteği" bölümü ile "Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği (TL/da)" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir." GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.
Çiftçiye gübre desteği ne zaman ödenecek 2021 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu Çiftçiye iki müjde birden...
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin ödenmeye başlanacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bakan, Pakdemirli, "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL