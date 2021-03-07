Değişikliğe gidildi... Çiftçi mazot ve gübre desteğiyle ilgili flaş gelime! İşte ödeme tarihi...

Binlerce çiftçinin merakla beklediği mazot ve gübre desteği ödemeleri için gelecek açıklamalar bekleniyordu. Kırsal alanda geçimini sürdüren vatandaşlara sağlanan mazot, gübre, tarımsal destek ödemeleri için tarih verilmişti. Çiftçilerle ilgili önemli karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren kararda çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemeleri tablosunda değişikliğe gidildi. Çiftçi mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri araştırılmaya başlandu. İşte, Çiftçi mazot ve gübre desteğiyle ilgili flaş gelime ve ödeme tarihi...