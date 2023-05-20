Ev almak isteyenlere büyük fırsat! İstanbul’da yeni konut kampanyası: 7 bin 500 TL’den başlayan taksitlerle

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından şimdi de İstanbul'da evi olmayanlar için yeni bir kampanya hayata geçiyor. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı 'Yenişehir Evleri Arnavutköy' projesinin kura başvuruları başladı. İstanbul Yeni Havalimanı'na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy'de 2.5 milyon metrekare alan üzerinde inşa edilecek projede 13 bin bağımsız bölüm hayata geçecek.