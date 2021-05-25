25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Her cebe uygun, büyük fırsat! 5 marka geri çevirmeyecek! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...

Her cebe uygun, büyük fırsat! 5 marka geri çevirmeyecek! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...

Araba almak veya değiştirmek isteyenler fiyat araştırmalarını yakından takip ediyor. Mayıs ayının son günlerinde markaların kampanyaları ise buyük ilgi görüyor. Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel gibi pek çok otomobil markası yeni fiyat listesini ve kampanyalarını tek tek açıkladı. Yaz ayları öncesi tatil planları yapmak isteyenler araba sahibi olmanın fırsatlarını kolluyor. Büyük otomobil devleri resmi siteleri üzerinden kampanyalı fiyatları duyurdu. İşte, Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel Mayıs ayı otomobil kampanyaları...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 22:51 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 22:59
  • 1
  • 10
Her cebe uygun, büyük fırsat! 5 marka geri çevirmeyecek! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...

Her cebe uygun, büyük fırsat. 5 marka geri çevirmeyecek. Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel markaları kampanyalı fiyatlarını duyurdu. Mayıs ayının son günlerinde kampanyalı araba fiyatları mercek altına alındı. Dev otomobil markaları ürün listelerini baştan aşağı yeniledi. Bu bağlamda da yeni kampanyalar vatandaşlara duyuruldu. Bazı markalar kampanyalı fırsatlar sunarken bazıları ise fiyat artışına gitti. Mayıs ayı otomobil kampanyalarını öğrenmek isteyenler markaların resmi internet sitelerini yakından takip ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Her cebe uygun, büyük fırsat! 5 marka geri çevirmeyecek! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...

DACİA'DAN MAYISA ÖZEL KAMPANYALAR

Yaz mevsimi öncesinde Dacia sahibi olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca kampanyalar sunuluyor. Dacia açıklamasına göre, sınırlı sayıdaki LPG'li Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 modeli, benzinli fiyatına 188 bin 900 TL'den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.

Sınırlı sayıdaki yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg modeli ise 152 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödemeyle mayıs ayı boyunca tüketicilerle buluşuyor.

  • 3
  • 10
Her cebe uygun, büyük fırsat! 5 marka geri çevirmeyecek! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...

Dokker Combi Eco-G Ambiance ECO-G 110 bg modeli ise 141 bin 900 TL'den başlayan fiyatla sahiplerini bekliyor.

Salgın önlemleri kapsamında devreye alınan tam kapanma uygulamasıyla birlikte yetkili satıcılar kapalı olsa da Dacia tüm tüketiciler için dijital kanallar yoluyla ulaşılabilir olmaya devam ediyor. Saat 10.00-17.00'de seçilen herhangi bir Dacia yetkili satıcısı ile görüntülü görüşme yapabilirken, 'satinal.dacia.com.tr' adresi üzerinden 2 bin TL ön ödeme ile araç satın alma işlemi evden çıkmadan çevrim içi olarak başlatılabiliyor

  • 4
  • 10
Her cebe uygun, büyük fırsat! 5 marka geri çevirmeyecek! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...

RENAULT'NUN KAMPANYALARI MAYIS AYINDA DA SÜRÜYOR

Renault, mayıs ayına avantajlı tekliflerle girerken, tam kapanma döneminde de tüketicilere dijital kanallar yoluyla Renault sahibi olma imkanı sağlıyor.

Renault açıklamasına göre, mayıs ayı boyunca sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonuna 203 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin 500 TL taksitle sahip olunabiliyor.

  • 5
  • 10
Her cebe uygun, büyük fırsat! 5 marka geri çevirmeyecek! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...

Türkiye'nin en çok satan B-HB modeli yeni Clio'nun sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonu, 159 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin TL taksit seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Mayıs ayı sonuna kadar sınırlı sayıdaki 2020 model yılı Kadjar Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg modeli 334 bin 800 TL'den, 2020 Model Yılı ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 modeli ise 299 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.