HaberlerGaleriHer cebe uygun, büyük fırsat! 5 marka geri çevirmeyecek! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...
Her cebe uygun, büyük fırsat! 5 marka geri çevirmeyecek! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...
Araba almak veya değiştirmek isteyenler fiyat araştırmalarını yakından takip ediyor. Mayıs ayının son günlerinde markaların kampanyaları ise buyük ilgi görüyor. Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel gibi pek çok otomobil markası yeni fiyat listesini ve kampanyalarını tek tek açıkladı. Yaz ayları öncesi tatil planları yapmak isteyenler araba sahibi olmanın fırsatlarını kolluyor. Büyük otomobil devleri resmi siteleri üzerinden kampanyalı fiyatları duyurdu. İşte, Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel Mayıs ayı otomobil kampanyaları...
Giriş Tarihi: 25.05.2021 22:51Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 22:59