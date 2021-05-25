18 ay ödemesiz faizsiz 150.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 84 ay vade ise cabası! Ziraat Bankası'ndan kolayca...

Bakanlık tarafından köyüne dönmek isteyenler için kredi müjdesi geldi. 12 ay boyunca faizsiz kredi müjdesi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kredi fırsatının detayları belli oldu. İsteyen ve şartları yerine getiren vatandaşlara 150.000 TL'ye kadar kredi müjdesi veriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamında belirlenen illerde ilk yıl ödemesiz geri kalanı da 7 yıl vadeli olmak üzere toplamda 84 ay vadeli kredi desteği veriyor. Köyüne dönmek isteyenler için kredi fırsatı dikkat çekiyor. Böylelikle tarımsal hayat ve hayvancılığın desteklenmesi amaçlanıyor. İşte, köyüme dönmek istiyorum kredi kampanyasının detayları...