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18 ay ödemesiz faizsiz 150.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 84 ay vade ise cabası! Ziraat Bankası'ndan kolayca...
Ziraat Bankası tarafından kredi çekmek isteyenleri yakından ilgilendiren adım geldi. Tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla sağlanan kredi imkanı büyük ilgi görüyor. Koronavirüs salgını döneminde acil nakit ihtiyacı olanların derdine ilaç olacak. ırsata göre 12 ay boyunca ödeme yapılmayacak. Diğer yandan 84 ay vade fırsatı sunuluyor. Ziraat Bankası köyüne dönene 84 ay vadeli 150 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası tarafından köyüne dönmek isteyenlere sunulan fırsatın detaylarını haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 25.05.2021 22:01
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