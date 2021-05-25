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Haberler Galeri 18 ay ödemesiz faizsiz 150.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 84 ay vade ise cabası! Ziraat Bankası'ndan kolayca...

18 ay ödemesiz faizsiz 150.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 84 ay vade ise cabası! Ziraat Bankası'ndan kolayca...

Ziraat Bankası tarafından kredi çekmek isteyenleri yakından ilgilendiren adım geldi. Tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla sağlanan kredi imkanı büyük ilgi görüyor. Koronavirüs salgını döneminde acil nakit ihtiyacı olanların derdine ilaç olacak. ırsata göre 12 ay boyunca ödeme yapılmayacak. Diğer yandan 84 ay vade fırsatı sunuluyor. Ziraat Bankası köyüne dönene 84 ay vadeli 150 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası tarafından köyüne dönmek isteyenlere sunulan fırsatın detaylarını haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 25.05.2021 22:01
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18 ay ödemesiz faizsiz 150.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 84 ay vade ise cabası! Ziraat Bankası'ndan kolayca...

Bakanlık tarafından köyüne dönmek isteyenler için kredi müjdesi geldi. 12 ay boyunca faizsiz kredi müjdesi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kredi fırsatının detayları belli oldu. İsteyen ve şartları yerine getiren vatandaşlara 150.000 TL'ye kadar kredi müjdesi veriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Ziraat Bankası arasında imzalanan anlaşma kapsamında belirlenen illerde ilk yıl ödemesiz geri kalanı da 7 yıl vadeli olmak üzere toplamda 84 ay vadeli kredi desteği veriyor. Köyüne dönmek isteyenler için kredi fırsatı dikkat çekiyor. Böylelikle tarımsal hayat ve hayvancılığın desteklenmesi amaçlanıyor. İşte, köyüme dönmek istiyorum kredi kampanyasının detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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18 ay ödemesiz faizsiz 150.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 84 ay vade ise cabası! Ziraat Bankası'ndan kolayca...

Ziraat Bankası "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var" projesi kapsamında faizsiz kredi takviyesi sağlıyor. Son yıllarda köyden büyük şehirlere yaşanan göçler nedeni ile hayvancılık büyük darbe alırken başlatılan yeni kredi kampanyası ile yeni bir tersine göç etkisi yaratılması amaçlanıyor.

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18 ay ödemesiz faizsiz 150.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 84 ay vade ise cabası! Ziraat Bankası'ndan kolayca...

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Söz konusu projeye başvuru yapmak için İl ve İlçelerde bulunan Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz.

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18 ay ödemesiz faizsiz 150.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 84 ay vade ise cabası! Ziraat Bankası'ndan kolayca...

PROJE İÇERİĞİ

Söz konusu projenin içeriği hakkında şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir. Proje kapsamında olan koyun ırkları, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu, Orta Anadolu Merinosu ırklarıdır."

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18 ay ödemesiz faizsiz 150.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 84 ay vade ise cabası! Ziraat Bankası'ndan kolayca...

KİMLERE 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ VERİLECEK?

84 ay vadeli verilecek 150 bin TL faizsiz kredi için aranan başvuru şartları şu şekilde:

- Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması,
- Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması,

- İlk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar Proje kapsamında değerlendirmeye alınmaz. İşletme devir alarak başvurmaları halinde de başvuruları kabul edilmez.