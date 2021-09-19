Her ay maaş gibi yatıyor! Devletten 1.500 liraya kadar kira yardımı! İşte şartlar…

Sosyal devlet kapsamında her ay vatandaşlara binlerce lira destek veriliyor. Bu desteklerden birisi de kira yardımı oluyor. Son günlerin sıkça şikayet edilen konularından birisi fahiş kiralar oldu. Kiralarda yaşanan artış nedeniyle peş peşe açıklamalar gelirken, vatandaşlar da kiralarını ödemek için bir çözüm bulmaya çalışıyor. 1.500 TL'ye kadar kira yardımı alabilir ve aynı zamanda VGM desteğinden faydalanabilirsiniz. İşte, vatandaşlara ödenen maddi yardımlarla ilgili detaylı bilgiler!