19 Eylül 2021, Pazar
Her ay maaş gibi yatıyor! Devletten 1.500 liraya kadar kira yardımı! İşte şartlar…
Her ay maaş gibi yatıyor! Son günlerde kiralarda göze çarpan fahiş fiyatlar nedeniyle vatandaşlar zor dönemlerden geçiyor. Özellikle ihtiyaç sahibi kişiler kiralarını ödemekte güçlük çekiyor. Devletten ise bütçenize katkı olacak yardımlar bulunuyor. Bu yardımlar sayesinde kiranızı daha rahat ve kolaylıkla ödeyebilirsiniz. 1.500 TL'ye kadar kira yardımının yanı sıra VGM tarafından ödenen 1037,96 lira yardım bulunuyor. İşte; kirada oturan vatandaşları sevindiren haber!
Giriş Tarihi: 19.09.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 13:44
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