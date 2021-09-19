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Haberler Galeri Her ay maaş gibi yatıyor! Devletten 1.500 liraya kadar kira yardımı! İşte şartlar…

Her ay maaş gibi yatıyor! Devletten 1.500 liraya kadar kira yardımı! İşte şartlar…

Her ay maaş gibi yatıyor! Son günlerde kiralarda göze çarpan fahiş fiyatlar nedeniyle vatandaşlar zor dönemlerden geçiyor. Özellikle ihtiyaç sahibi kişiler kiralarını ödemekte güçlük çekiyor. Devletten ise bütçenize katkı olacak yardımlar bulunuyor. Bu yardımlar sayesinde kiranızı daha rahat ve kolaylıkla ödeyebilirsiniz. 1.500 TL'ye kadar kira yardımının yanı sıra VGM tarafından ödenen 1037,96 lira yardım bulunuyor. İşte; kirada oturan vatandaşları sevindiren haber!

Giriş Tarihi: 19.09.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 13:44
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Her ay maaş gibi yatıyor! Devletten 1.500 liraya kadar kira yardımı! İşte şartlar…

Sosyal devlet kapsamında her ay vatandaşlara binlerce lira destek veriliyor. Bu desteklerden birisi de kira yardımı oluyor. Son günlerin sıkça şikayet edilen konularından birisi fahiş kiralar oldu. Kiralarda yaşanan artış nedeniyle peş peşe açıklamalar gelirken, vatandaşlar da kiralarını ödemek için bir çözüm bulmaya çalışıyor. 1.500 TL'ye kadar kira yardımı alabilir ve aynı zamanda VGM desteğinden faydalanabilirsiniz. İşte, vatandaşlara ödenen maddi yardımlarla ilgili detaylı bilgiler!

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Her ay maaş gibi yatıyor! Devletten 1.500 liraya kadar kira yardımı! İşte şartlar…

Kira yardım desteğini almak için ilk şart, kira desteği başvurusu yapan kişinin kaldığı hane gelirlerinin belirlenen bir rakamın altında olması ve kira yardım parasına muhtaç olması gerekiyor.

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Her ay maaş gibi yatıyor! Devletten 1.500 liraya kadar kira yardımı! İşte şartlar…

Kira yardımı alabilmek için bu şartın dışında başvuru yapan kişinin emekli, dul, yetim, ya da ölüm aylığı almaması gerekiyor. Ayrıca sigortalı olarak bir yerde çalışan ve maaşını alan bir kişiye de kira yardımı verilmiyor.

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Her ay maaş gibi yatıyor! Devletten 1.500 liraya kadar kira yardımı! İşte şartlar…

En çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisi de kira yardımı başvurusunun nereye yapılacağı sorusu. Devletin yaptığı yardımların birçoğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerçekleştiriyor.

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Her ay maaş gibi yatıyor! Devletten 1.500 liraya kadar kira yardımı! İşte şartlar…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemi yapmak için Kaymakamlıklardan destek alıyor. Kaymakamlıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile birlikte çalışarak, kira yardımının verileceği kişiye ulaşıyor ve kira yardımı almasını sağlıyor.