Emeklilere en az 625-750 TL ödeme! 2 bin liraya kadar çıkıyor! Ek ödemelerle cüzdanlar rahatlıyor…

Emekli vatandaşlar ek ödemelerle mutlu olmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu promosyon fırsatıyla maaşlarını alan emekliler, hem otomatik ödeme talimatları vererek rahat ediyor, hem de promosyon adı verilen ek bir ödemeyi alabiliyor. Ödemeler sayesinde emekliler ceplerine daha fazla katkı sağlayabiliyor. Yapılan ödemeler 625 TL'den başlıyor ve 2 bin TL'ye kadar çıkıyor. Miktarın yükselmesi ek şartlarla oluyor. İşte, emekli promosyon miktarları hakkında son bilgiler!