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Emeklilere en az 625-750 TL ödeme! 2 bin liraya kadar çıkıyor! Ek ödemelerle cüzdanlar rahatlıyor…

Çalışanların uzun yıllar boyunca hayalini kurduğu emeklilikte maaşın yanı sıra ek ödemeler de göze çarpıyor. Sayıları milyonlarla ifade edilen emekli vatandaşlar ek ödeme alarak cüzdanlarını rahatlatıyor. Birçok banka yaptıkları promosyon kampanyalarıyla emeklileri ikna etmeye çalışıyor. Emekli vatandaşlar eğer maaşlarını bir bankadan 3 yıl boyunca alma sözü verirse, promosyon adı verilen bir ek ödeme alabiliyor. Bu ödemeler 625 TL'den başlayarak 2 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşte, emeklilerin yüzünü güldüren haberin detayları!

Giriş Tarihi: 19.09.2021 16:55 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 16:55
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Emeklilere en az 625-750 TL ödeme! 2 bin liraya kadar çıkıyor! Ek ödemelerle cüzdanlar rahatlıyor…

Emekli vatandaşlar ek ödemelerle mutlu olmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu promosyon fırsatıyla maaşlarını alan emekliler, hem otomatik ödeme talimatları vererek rahat ediyor, hem de promosyon adı verilen ek bir ödemeyi alabiliyor. Ödemeler sayesinde emekliler ceplerine daha fazla katkı sağlayabiliyor. Yapılan ödemeler 625 TL'den başlıyor ve 2 bin TL'ye kadar çıkıyor. Miktarın yükselmesi ek şartlarla oluyor. İşte, emekli promosyon miktarları hakkında son bilgiler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere en az 625-750 TL ödeme! 2 bin liraya kadar çıkıyor! Ek ödemelerle cüzdanlar rahatlıyor…

Emekliler, banka promosyonu ile ek gelire kavuştu. 3 yılda bir maaşının yatırıldığı bankadan ödeme alma imkanı elde etti.

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Emeklilere en az 625-750 TL ödeme! 2 bin liraya kadar çıkıyor! Ek ödemelerle cüzdanlar rahatlıyor…

2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor.

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Emeklilere en az 625-750 TL ödeme! 2 bin liraya kadar çıkıyor! Ek ödemelerle cüzdanlar rahatlıyor…

Bankalar maaşı bin 500 liraya kadar olanlara 500, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara 750 lira ödüyor. Ancak alınacak tutar kampanyalarla 2 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

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Emeklilere en az 625-750 TL ödeme! 2 bin liraya kadar çıkıyor! Ek ödemelerle cüzdanlar rahatlıyor…

Dikkat edilmesi gerekenler:

● 'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, emekli maaşınıza göre belirlenen taban tutarı alırsınız. Promosyonu şartsız artıran bankalar da var. Bunları da seçebilirsiniz.