19 Eylül 2021, Pazar
Emeklilere en az 625-750 TL ödeme! 2 bin liraya kadar çıkıyor! Ek ödemelerle cüzdanlar rahatlıyor…
Çalışanların uzun yıllar boyunca hayalini kurduğu emeklilikte maaşın yanı sıra ek ödemeler de göze çarpıyor. Sayıları milyonlarla ifade edilen emekli vatandaşlar ek ödeme alarak cüzdanlarını rahatlatıyor. Birçok banka yaptıkları promosyon kampanyalarıyla emeklileri ikna etmeye çalışıyor. Emekli vatandaşlar eğer maaşlarını bir bankadan 3 yıl boyunca alma sözü verirse, promosyon adı verilen bir ek ödeme alabiliyor. Bu ödemeler 625 TL'den başlayarak 2 bin liraya kadar çıkabiliyor. İşte, emeklilerin yüzünü güldüren haberin detayları!
Giriş Tarihi: 19.09.2021 16:55 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 16:55
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