19 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çoğu kişi bilmiyor! İstifa ettikten sonra binlerce lira tazminat alabilirsiniz! Bunu yapan işveren yandı!

Çoğu kişi bilmiyor! İstifa ettikten sonra binlerce lira tazminat alabilirsiniz! Bunu yapan işveren yandı!

Çalışanların sosyal haklarını korumak için kıdem tazminatı uygulaması bulunuyor. Çalışanlar belirli bir süre çalıştıktan sonra, kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Kıdem tazminatı tavan ücreti ise son olarak 8.284 TL olarak belirlendi. Normal şartlarda işçiler istifa ettiği halde kıdem tazminatı alamıyor. Ancak işverenin hatası veya davranışlarından ötürü veya istisna kapsamına giren işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliyor. İşte, milyonlarca çalışanı ilgilendiren haberin detayları!

Giriş Tarihi: 19.09.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 12:55
  • 1
  • 17
Çoğu kişi bilmiyor! İstifa ettikten sonra binlerce lira tazminat alabilirsiniz! Bunu yapan işveren yandı!

Milyonlarca çalışanın en büyük güvencesinden birisi kuşkusuz kıdem tazminatı olmaktadır. Sosyal güvenlik yasaları tarafından oluşturulan kıdem tazminatı ile çalışanlar işten çıkarıldığında bir güvenceye kavuşuyor. İşçilerin istifa etmesi durumunda da kıdem tazminatı alması mümkün olabiliyor. İstisna kapsamına giren işçiler ve işveren kurumun davranışları nedeniyle çalışanlar binlerce lira tazminata kavuşabiliyor. Kıdem tazminatı tavan ücreti son olarak 8.284 TL olarak belirlenmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Çoğu kişi bilmiyor! İstifa ettikten sonra binlerce lira tazminat alabilirsiniz! Bunu yapan işveren yandı!

Genel kural olarak haklı bir sebebi olmadan iş yerinden kendi isteğiyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alamayacaktır. İş akdini kendi isteği ile sonlandıran işçi iş güvencesi hükümlerinden de yararlanamaz.

  • 3
  • 17
Çoğu kişi bilmiyor! İstifa ettikten sonra binlerce lira tazminat alabilirsiniz! Bunu yapan işveren yandı!

Haklı sebeplere dayanan istifalarda işçinin kıdem tazminatı alma hakkı saklı tutulur. İşveren eğer kıdem tazminatı ödemezse işçi hakkını mahkeme yoluyla alabilir. Ancak haklı sebebin ne olduğu da çok önemli.

  • 4
  • 17
Çoğu kişi bilmiyor! İstifa ettikten sonra binlerce lira tazminat alabilirsiniz! Bunu yapan işveren yandı!

Bilindiği gibi işten ayrılan işçiye tazminat ödenebilmesi için işçinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olması gerekmektedir. Ancak kendi isteğiyle işten ayrılan yani istifa eden işçinin de bazı hakları bulunmakta.

  • 5
  • 17
Çoğu kişi bilmiyor! İstifa ettikten sonra binlerce lira tazminat alabilirsiniz! Bunu yapan işveren yandı!

İşçi haklı nedenlerle istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı ve fazla mesai, yıllık izin, hafta sonu tatili alacakları gibi diğer haklarını mahkemeye başvurmak suretiyle alabilir.