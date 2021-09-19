19 Eylül 2021, Pazar
Çoğu kişi bilmiyor! İstifa ettikten sonra binlerce lira tazminat alabilirsiniz! Bunu yapan işveren yandı!
Çalışanların sosyal haklarını korumak için kıdem tazminatı uygulaması bulunuyor. Çalışanlar belirli bir süre çalıştıktan sonra, kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Kıdem tazminatı tavan ücreti ise son olarak 8.284 TL olarak belirlendi. Normal şartlarda işçiler istifa ettiği halde kıdem tazminatı alamıyor. Ancak işverenin hatası veya davranışlarından ötürü veya istisna kapsamına giren işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanabiliyor. İşte, milyonlarca çalışanı ilgilendiren haberin detayları!
Giriş Tarihi: 19.09.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021 12:55
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