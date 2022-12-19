19 Aralık 2022, Pazartesi
19 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, Çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi? İŞTE CEVABI
Özellikle yatırımcıların takibinde olan altın fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. Altın almak isteyenler yeni haftayla birlikte altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunu sorgulanmaya başladı.Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, önümüzdeki günler fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte, en güncel gram,çeyrek,yarım,tam altın fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 19.12.2022 18:53 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 19:04
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