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Haberler Galeri 19 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, Çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi? İŞTE CEVABI

19 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, Çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi? İŞTE CEVABI

Özellikle yatırımcıların takibinde olan altın fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. Altın almak isteyenler yeni haftayla birlikte altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunu sorgulanmaya başladı.Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, önümüzdeki günler fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte, en güncel gram,çeyrek,yarım,tam altın fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 19.12.2022 18:53 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 19:04
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19 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, Çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi?

Altın fiyatlarındaki son durum, altın satın almak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar, arama motorlarında sıklıkla gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın fiyatlarını sorguluyor. İşte 19 Aralık Pazartesi günü altındaki son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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19 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, Çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.076,00

Gram altın satış: 1.076,17

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.762,00

Çeyrek altın satış: 1.785,00

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19 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, Çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.512,00

Yarım altın satış: 3.571,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.057,00

Tam altın satış: 7.119,00

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19 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, Çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.216,00

Cumhuriyet altını satış: 7.325,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.253,00

Ata altın satış: 7.305,00

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19 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram, Çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar? Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi?