Hemen kontrol edin! Adınıza e-Devlet'te paranız birikmiş olabilir!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından milyonlarca çalışan için yapılan ödemeler, vatandaşların hakları arasında önemli bir yer tutuyor. Ancak, bu ödemelerin birçoğu çeşitli nedenlerle sahipleri tarafından unutulabiliyor veya bilinmeyebiliyor. Bazı durumlarda, bu ödemeler doğrudan hesaplara yatırılırken, bazıları için başvuru yapılması gerekebiliyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2024
08:20 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
08:20
Devlet, sosyal yardım kapsamında geniş bir yelpazede destekler sunarak, vatandaşlarının ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam ediyor. Ancak, SGK, e-Devlet ve PTT üzerinden yapılan ve unutulan destek ödemeleri, vatandaşların bir an önce kontrol etmesi gereken önemli konular arasında yer alıyor. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bekletilen paralar, sahipleri tarafından unutulduğu veya bilinmediği için alınmıyor. Bu nedenle, vatandaşların düzenli olarak hesaplarını kontrol etmeleri ve hak ettikleri destekleri almak için gerekli adımları atmaları önemlidir.
UNUTULAN PARA YARDIMLARI NASIL GERİ ALINABİLİR?
Devlette unutulan para yardımları, genellikle SGK tarafından sağlanan çeşitli destekler aracılığıyla ortaya çıkabilir. Binlerce vatandaş, bu yardımlardan haberdar olmadığı veya çeşitli nedenlerle unuttuğu için hak ettikleri paralardan mahrum kalabiliyor. Ancak, bu durumu düzeltmek oldukça kolaydır.
Öncelikle, unutulan yardımların geri alınması için vatandaşlar e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulamaları gerçekleştirmelidirler. SGK'nın internet sitesi üzerinden veya e-Devlet sistemi aracılığıyla yapılan sorgulamalarla, unutulan yardımların varlığı kolaylıkla öğrenilebilir ve hak sahibi olunan paralar alınabilir.
YAŞLI AYLIĞI VE ENGELLİ YAKINLARINA DESTEK
Devletin sunduğu yardımlar arasında önemli bir yere sahip olan yaşlı aylığı gibi destekler, belirli koşulların sağlanması halinde 65 yaş üstü vatandaşlara verilmektedir. Benzer şekilde, engelli bireylerin bakımını üstlenen yakınlarına sağlanan destekler de bu kapsamdadır.
ANNE ADAYLARI VE HASTALIK DURUMUNDA YARDIM
Ayrıca, anne olmaya hazırlanan çalışan kadınlara sağlanan toplu para yardımı ve hastalık durumunda çalışamayanlara verilen rapor parası gibi destekler de unutulabilmektedir. Bu tür desteklerden faydalanmak için vatandaşların ilgili kurumlara başvurması ve gerekli süreçleri takip etmesi gerekmektedir.