Hemen kontrol edin! Adınıza e-Devlet’te paranız birikmiş olabilir!

Devlet, sosyal yardım kapsamında geniş bir yelpazede destekler sunarak, vatandaşlarının ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam ediyor. Ancak, SGK, e-Devlet ve PTT üzerinden yapılan ve unutulan destek ödemeleri, vatandaşların bir an önce kontrol etmesi gereken önemli konular arasında yer alıyor. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bekletilen paralar, sahipleri tarafından unutulduğu veya bilinmediği için alınmıyor. Bu nedenle, vatandaşların düzenli olarak hesaplarını kontrol etmeleri ve hak ettikleri destekleri almak için gerekli adımları atmaları önemlidir.