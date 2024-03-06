06 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliye yeni zam tablosu şekilleniyor! 4A, 4B'liye %24'lük oran şimdiden göründü! İşte A'dan Z'ye maaş hesaplaması

Emekliye yeni zam tablosu şekilleniyor! 4A, 4B'liye %24'lük oran şimdiden göründü! İşte A'dan Z'ye maaş hesaplaması

Ocak ayında maaşlarında artış yaşayan ve yaklaşan bayram ikramiyelerini de zamlı olarak bekleyen emekliler, şimdi gözlerini Temmuz ayındaki artışa çevirdi. Son 2 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 11.54'lük artış, emekliler arasında olumlu bir beklenti yarattı. Bu artış, Temmuz zammının ne yönde olabileceğine dair ipuçları vermeye başladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 08:55
  • 1
  • 10
Emekliye yeni zam tablosu şekilleniyor! 4A, 4B’liye %24’lük oran şimdiden göründü! İşte A’dan Z’ye maaş hesaplaması

Emekliler, 2024 yılına yeni gelir artışlarıyla başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında uygulanan yüzde 37.57'lik zam, refah payı eklenerek yüzde 49.25'e çıkarıldı. Bu adım, emekliler arasında adil bir paylaşımı sağlamak amacıyla atıldı ve tüm emeklilerin aynı zam oranından yararlanmasını sağladı. Bununla birlikte, en düşük emekli aylığı ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

  • 2
  • 10
Emekliye yeni zam tablosu şekilleniyor! 4A, 4B’liye %24’lük oran şimdiden göründü! İşte A’dan Z’ye maaş hesaplaması

Bayram İkramiyelerinde Yüzde 50'lik Artış

Emekliler için yapılan son artışlar, maaş zamlarının yanı sıra bayram ikramiyelerinde de kendini gösterdi. Emeklilerin bayram ikramiyesi yüzde 50 zamla 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi, böylece toplamda 6 bin lira ikramiye alma fırsatı doğdu.

  • 3
  • 10
Emekliye yeni zam tablosu şekilleniyor! 4A, 4B’liye %24’lük oran şimdiden göründü! İşte A’dan Z’ye maaş hesaplaması

Temmuz Ayındaki Zam Beklentisi

Bununla birlikte, Temmuz ayında emeklilerin alacakları zam miktarı da merak konusu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ilk 6 aylık enflasyon oranı yansıtılacak ve bu oran, gelecek aylar için belirleyici olacak.

  • 4
  • 10
Emekliye yeni zam tablosu şekilleniyor! 4A, 4B’liye %24’lük oran şimdiden göründü! İşte A’dan Z’ye maaş hesaplaması

Merkez Bankası'nın Enflasyon Tahmini

Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tahminleri de Temmuz ayı için önemli bir ipucu sunuyor. Mayıs ayında enflasyonun zirve yapması beklenirken, sonraki aylarda düşüş öngörülüyor. Bu durum, emeklilerin zam oranlarının belirlenmesinde önemli bir faktör olacak.

  • 5
  • 10
Emekliye yeni zam tablosu şekilleniyor! 4A, 4B’liye %24’lük oran şimdiden göründü! İşte A’dan Z’ye maaş hesaplaması

Kesin Zam Oranları ve Hesaplamalar

Emekliler, 3 Temmuz'da kesin zam oranlarını öğrenecek ve aynı ay içerisinde zamlı aylıklarını hesaplarına yatırmış olacaklar. Bu süreç, emeklilerin maddi durumlarını daha iyi planlamalarını sağlayacak ve ekonomik güvenliklerini artıracak.