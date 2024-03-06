HaberlerGaleriEmekliye yeni zam tablosu şekilleniyor! 4A, 4B'liye %24'lük oran şimdiden göründü! İşte A'dan Z'ye maaş hesaplaması
Emekliye yeni zam tablosu şekilleniyor! 4A, 4B'liye %24'lük oran şimdiden göründü! İşte A'dan Z'ye maaş hesaplaması
Ocak ayında maaşlarında artış yaşayan ve yaklaşan bayram ikramiyelerini de zamlı olarak bekleyen emekliler, şimdi gözlerini Temmuz ayındaki artışa çevirdi. Son 2 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 11.54'lük artış, emekliler arasında olumlu bir beklenti yarattı. Bu artış, Temmuz zammının ne yönde olabileceğine dair ipuçları vermeye başladı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2024 07:06Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 08:55