Emekliye yeni zam tablosu şekilleniyor! 4A, 4B’liye %24’lük oran şimdiden göründü! İşte A’dan Z’ye maaş hesaplaması

Emekliler, 2024 yılına yeni gelir artışlarıyla başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında uygulanan yüzde 37.57'lik zam, refah payı eklenerek yüzde 49.25'e çıkarıldı. Bu adım, emekliler arasında adil bir paylaşımı sağlamak amacıyla atıldı ve tüm emeklilerin aynı zam oranından yararlanmasını sağladı. Bununla birlikte, en düşük emekli aylığı ödemesi de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...