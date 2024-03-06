Bankalar Mart 2024 faiz oranlarını yeniledi! Aylık 39.000 TL kazancı 

HAZİNE VE MALİYE BAKANI'NIN AÇIKLAMALARI

Bu hafta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamalar, mevduat faizleriyle ilgili önemli bilgileri gün yüzüne çıkardı. Geçen sene yüzde 20'ler seviyesinde olan mevduat faizlerinin, şu anda yüzde 50'nin üzerinde seyrettiğini belirten Bakan Şimşek, TL'yi destekleyen bir politika setinin olduğunu ve Türk Lirası'nın reel olarak değer kaybetmeyeceğini ifade etti.