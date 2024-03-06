Bankalar Mart 2024 faiz oranlarını yeniledi! Aylık 39.000 TL kazancı
Mevduat faizlerinde Şubat ayında başlayan yükseliş eğilimi, Mart ayında da hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde bankalar, mevduat faiz oranlarını artırma eğiliminde bu da dikkat çeken bir değişim olarak karşımıza çıkıyor. Mart ayında güncellenen faiz oranları, finansal piyasalarda dikkatle takip edilen bir konu haline gelmiş durumda.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2024
10:30
Mevduat faizlerindeki değişimler, 2024 yılının ilk çeyreğinde dikkat çekici bir seyir izliyor. Ocak ayında gözlenen düşüş eğilimi, Şubat ayında ivme kazanarak yukarı yönlü bir seyir izledi. Mart ayının ilk günlerinde de bu yükseliş trendi sürüyor ve mevduat faizleri üzerindeki artışlar belirgin bir şekilde devam ediyor. Bankaların faiz oranlarını güncellemeye başlamasıyla birlikte, tasarruf sahipleri ve yatırımcılar arasında dikkatle takip edilen bir konu haline gelmiş durumda.
HAZİNE VE MALİYE BAKANI'NIN AÇIKLAMALARI
Bu hafta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamalar, mevduat faizleriyle ilgili önemli bilgileri gün yüzüne çıkardı. Geçen sene yüzde 20'ler seviyesinde olan mevduat faizlerinin, şu anda yüzde 50'nin üzerinde seyrettiğini belirten Bakan Şimşek, TL'yi destekleyen bir politika setinin olduğunu ve Türk Lirası'nın reel olarak değer kaybetmeyeceğini ifade etti.
YATIRIMCILARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARINA İLGİSİ
Tasarruflarını borsa, altın ve döviz gibi riskli varlıklardan ziyade, sabit getirisi olan mevduat faizlerinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar, bankalardaki güncel faiz oranlarını dikkatle takip etmeye başladı. Mart ayı itibarıyla, mevduat faizlerindeki yukarı yönlü trend, yatırımcıların ilgisini çeken bir gelişme olarak öne çıktı.
UZMAN GÖRÜŞLERİ VE ENFLASYONUN ROLÜ
Ekonomi uzmanlarına göre, mevduat faizlerindeki yükselişin en büyük sebebi, enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi. Ocak ayında yüzde 6'nın üzerinde gerçekleşen ve Şubat ayında yüzde 4.53 olarak açıklanan enflasyon, yıllık bazda yüzde 67 civarında bir değere ulaştı. 2024 yılı için belirlenen yüzde 36'lık enflasyon hedefinin aksine, aylık bazda beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları, dolaylı olarak mevduat faizlerinin yükselişine neden oldu.
AYLIK 39.000 TL KAZANÇ
Bankalardaki mevduat faiz oranları %47 ile %50 arasında değişiyor. Bu da 1 milyon TL'lik bir mevduata sahip bir kişinin
aylık olarak 39 bin TL ile 41 bin TL arasında bir kazanç elde etmesi demektir.