HaberlerGaleriBitcoin 9 ay sonra uykudan uyandı! 35 dakika içinde yükseldi, 26 bin doların üstüne çıktı! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne?
Bitcoin 9 ay sonra uykudan uyandı! 35 dakika içinde yükseldi, 26 bin doların üstüne çıktı! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne?
ABD enflasyon verisinin açıklanması ve yaşanan banka krizi sonrasında Bitcoin yükseliş sürüyor. Verinin son dakika açıklanmasının öncesinde 24.690 civarında işlem gören Bitcoin kısa süre içerisinde yüzde 7.3 yükselerek 26.500 doları gördü. Dünyada en fazla işlem gören kripto para olan Bitcoin, günü yüzde 18 yükselişle sürdürdü. Yatırımcılar ise, "Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!