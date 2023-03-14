Bitcoin 9 ay sonra uykudan uyandı! 35 dakika içinde yükseldi, 26 bin doların üstüne çıktı! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Silicon Valley Bank (SVB) merkezli bankacılık krizi hakkında yankılar sürerken, ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrasında Bitcoin kazanımlarını artırmayı sürdürüyor. ABD'de şubat ayında tüketici fiyatlarının beklentilere paralel bir şekilde aylık olarak yüzde 0.4, yıllık olarak ise yüzde 6 yükseldiği açıklandı. Yatırımcı Bitcoin için detayları merak ediyor. Peki, Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne?