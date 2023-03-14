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Haberler Galeri Bitcoin 9 ay sonra uykudan uyandı! 35 dakika içinde yükseldi, 26 bin doların üstüne çıktı! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne?

Bitcoin 9 ay sonra uykudan uyandı! 35 dakika içinde yükseldi, 26 bin doların üstüne çıktı! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne?

ABD enflasyon verisinin açıklanması ve yaşanan banka krizi sonrasında Bitcoin yükseliş sürüyor. Verinin son dakika açıklanmasının öncesinde 24.690 civarında işlem gören Bitcoin kısa süre içerisinde yüzde 7.3 yükselerek 26.500 doları gördü. Dünyada en fazla işlem gören kripto para olan Bitcoin, günü yüzde 18 yükselişle sürdürdü. Yatırımcılar ise, "Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2023 19:41 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 19:41
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Bitcoin 9 ay sonra uykudan uyandı! 35 dakika içinde yükseldi, 26 bin doların üstüne çıktı! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Silicon Valley Bank (SVB) merkezli bankacılık krizi hakkında yankılar sürerken, ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrasında Bitcoin kazanımlarını artırmayı sürdürüyor. ABD'de şubat ayında tüketici fiyatlarının beklentilere paralel bir şekilde aylık olarak yüzde 0.4, yıllık olarak ise yüzde 6 yükseldiği açıklandı. Yatırımcı Bitcoin için detayları merak ediyor. Peki, Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bitcoin 9 ay sonra uykudan uyandı! 35 dakika içinde yükseldi, 26 bin doların üstüne çıktı! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

ABD'de banka iflasları kripto paralara olan güveni artırınca toplam piyasada artış ve tüm kripto paraların değerinde kısa zamanda önemli yükselişler yaşandı.

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Bitcoin 9 ay sonra uykudan uyandı! 35 dakika içinde yükseldi, 26 bin doların üstüne çıktı! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdı.

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Bitcoin 9 ay sonra uykudan uyandı! 35 dakika içinde yükseldi, 26 bin doların üstüne çıktı! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

SVB krizi için ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Hazine Bakanlığı devreye girdi. İflasa rağmen mevduat sahiplerinin paralarının çekebileceğinin açıklanması ile piyasalardaki dalgalanma durdu ve bu durum kripto paraların değerlerinin artmasını sağladı.

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Bitcoin 9 ay sonra uykudan uyandı! 35 dakika içinde yükseldi, 26 bin doların üstüne çıktı! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Haftasonu yükseliş trendine giren Bitcoin, yeni günde yüzde 10.7'nin üzerinde değer kazanarak 26 bin dolara yükseldi. Böylelikle 9 ay sonra ilk kez 26 bin doları aştı.