13 Haziran 2023, Salı
Hemen başvurun öğrenin! Dedenize Ait Bilmediğiniz Taşınmaz olabilir! İşte sorgulama detayları...
Birçok kişinin merak ettiği dedenize ait taşınmaz var mı yok mu sorusunun cevabı için çözüm geldi. Bu sorunun cevabını ulaşmak isteyenler yapması gereken şey oldukça basit. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne başvurarak kişi dedelerine ait taşınmaz olup olmadığını öğrenebilir. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 13.06.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 09:00
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