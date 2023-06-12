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Haberler Galeri Evde bakım maaşı alanlara müjde! Maaş zammı+ sigorta düzenlemesi! 2023 Temmuz'da evde bakım maaşı ne kadar olacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı alanlara müjde! Maaş zammı+ sigorta düzenlemesi! 2023 Temmuz'da evde bakım maaşı ne kadar olacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

2023 evde bakım maaşı alanlara çifte müjde! SGK kapsamına alınacak. Evde bakım maaşından yararlananlar, Temmuz ayında ne kadar zam geleceğini araştırırken, ödemelerden faydalananlara yeni bir müjde geldi. SGK düzenlemesine göre; sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak. Peki, evde bakım maaşı alanlara sigorta yapılacak mı? Evde bakım sigortası hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 12.06.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 09:45
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Evde bakım maaşı alanlara müjde! Maaş zammı+ sigorta düzenlemesi! 2023 Temmuz’da evde bakım maaşı ne kadar olacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı alanlara sigorta ve zam müjdesi verildi...2023 Temmuz zammıyla birlikte bu maaştan yaralanan milyonlarca kişi, SGK kapsamına alınacak. Temmuz ayında asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına zam uygulanacak. 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşının ne kadar olacağı sorgulanmaya başladı. Peki, zamlı evde bakım maaşları ne kadar kaç TL olacak? İşte evde bakım maaşı sigortası hakkında son dakika gelişmeler...

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Evde bakım maaşı alanlara müjde! Maaş zammı+ sigorta düzenlemesi! 2023 Temmuz’da evde bakım maaşı ne kadar olacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

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Evde bakım maaşı alanlara müjde! Maaş zammı+ sigorta düzenlemesi! 2023 Temmuz’da evde bakım maaşı ne kadar olacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.

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Evde bakım maaşı alanlara müjde! Maaş zammı+ sigorta düzenlemesi! 2023 Temmuz’da evde bakım maaşı ne kadar olacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Yeni dönemde evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanacak..

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Evde bakım maaşı alanlara müjde! Maaş zammı+ sigorta düzenlemesi! 2023 Temmuz’da evde bakım maaşı ne kadar olacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Bakıma muhtaç, engelli, yaşlılara evde bakım hizmeti verenlerden sosyal güvensi olmayanlar desteklenecek. Sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanarak emekli olmalarına imkân sağlanması hedefleniyor.