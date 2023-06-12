12 Haziran 2023, Pazartesi
Evde bakım maaşı alanlara müjde! Maaş zammı+ sigorta düzenlemesi! 2023 Temmuz'da evde bakım maaşı ne kadar olacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
2023 evde bakım maaşı alanlara çifte müjde! SGK kapsamına alınacak. Evde bakım maaşından yararlananlar, Temmuz ayında ne kadar zam geleceğini araştırırken, ödemelerden faydalananlara yeni bir müjde geldi. SGK düzenlemesine göre; sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak. Peki, evde bakım maaşı alanlara sigorta yapılacak mı? Evde bakım sigortası hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 12.06.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 09:45
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19