09 Eylül 2021, Perşembe
Yazıyı getir parayı al! SGK'dan hemen almazsanız paranız yanabilir! Eğer 1 yıl çalışırsanız..
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. SGK'dan gerekli yazıyı alanlara para ödemesi yapılıyor. İstenilen yazıyı yasalarda belirtilen tarihten sonra alanlar ise ödeme imkanında yararlanamıyor. Yasalarımız kendisi işten ayrılanlara tazminat ödenmesi engelliyor. Ancak bazı durumlar istisna dışında tutuluyor. Yapılan düzenleme sonrasında istifa ederek tazminat almanın yolları sıralanıyor. Süreç hakkında bazı kararlar ise işleyiş hakkında fikirler oluşmasına yardımcı oluyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 09.09.2021 21:24 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 21:24
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