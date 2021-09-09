Yazıyı getir parayı al. SGK'dan hemen almazsanız paranız yanabilir. Eğer 1 yıl çalışırsanız hak kazanıyorsunuz. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Yargıtay tarafından emeklilik sürecini yaş dışında tamamlayanlar için kritik bir karar alındı. Gerekli tazminat ödemesinin alınabilmesi için ise SGK'dan yazı alınması gerekiyor. Yasalarımız ile kendi işten ayrılanların tazminat alması engelleniyor. Ancak bazı durumlar ise istisna dışında tutuluyor. Sizler için düzenlemenin detaylarını haberimizde derledik. İşte, son gelişmeler...