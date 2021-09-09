09 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yazıyı getir parayı al! SGK'dan hemen almazsanız paranız yanabilir! Eğer 1 yıl çalışırsanız..

Yazıyı getir parayı al! SGK'dan hemen almazsanız paranız yanabilir! Eğer 1 yıl çalışırsanız..

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. SGK'dan gerekli yazıyı alanlara para ödemesi yapılıyor. İstenilen yazıyı yasalarda belirtilen tarihten sonra alanlar ise ödeme imkanında yararlanamıyor. Yasalarımız kendisi işten ayrılanlara tazminat ödenmesi engelliyor. Ancak bazı durumlar istisna dışında tutuluyor. Yapılan düzenleme sonrasında istifa ederek tazminat almanın yolları sıralanıyor. Süreç hakkında bazı kararlar ise işleyiş hakkında fikirler oluşmasına yardımcı oluyor. İşte, konuyla ilgili detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.09.2021 21:24 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 21:24
  • 1
  • 10
Yazıyı getir parayı al! SGK’dan hemen almazsanız paranız yanabilir! Eğer 1 yıl çalışırsanız..

Yazıyı getir parayı al. SGK'dan hemen almazsanız paranız yanabilir. Eğer 1 yıl çalışırsanız hak kazanıyorsunuz. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Yargıtay tarafından emeklilik sürecini yaş dışında tamamlayanlar için kritik bir karar alındı. Gerekli tazminat ödemesinin alınabilmesi için ise SGK'dan yazı alınması gerekiyor. Yasalarımız ile kendi işten ayrılanların tazminat alması engelleniyor. Ancak bazı durumlar ise istisna dışında tutuluyor. Sizler için düzenlemenin detaylarını haberimizde derledik. İşte, son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Yazıyı getir parayı al! SGK’dan hemen almazsanız paranız yanabilir! Eğer 1 yıl çalışırsanız..

Yasalarımıza göre kıdem tazminatı almak için işten kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmanız gerekiyor. Bunun dışında son işyerinizde de en az 1 yıllık çalışmanızın olması isteniyor.

  • 3
  • 10
Yazıyı getir parayı al! SGK’dan hemen almazsanız paranız yanabilir! Eğer 1 yıl çalışırsanız..

Genel kurallarda istifa edenin tazminat alamayacağı bulunsa da bazı istisnalar da yine mevzuatımızda yer alıyor. 1475 sayılı eski İş Kanunu'nun 14. Maddesi hala yürürlükte.

  • 4
  • 10
Yazıyı getir parayı al! SGK’dan hemen almazsanız paranız yanabilir! Eğer 1 yıl çalışırsanız..

Düzenlemede istifa ederek tazminat alabilmenin yolları da sıralanıyor:

  • 5
  • 10
Yazıyı getir parayı al! SGK’dan hemen almazsanız paranız yanabilir! Eğer 1 yıl çalışırsanız..

İKİ TARİH ÇOK ÖNEMLİ

"Emeklilik için ayrılanlar, Askerlik için ayrılanlar, Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar, Haklı fesih ile istifa edenler." Bu maddelere bir de emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanları ekleyebiliriz. Bu hüküm şu ifadelerle yer alıyor: