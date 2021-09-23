3.000 TL maaşla haftada 45 saat çalışma! Hepsi evinize çok yakın! İŞKUR TYP’den binlerce iş ilanı!

Ülkemizde iş arayan binlerce kişiyi her yıl iş sahibi yapan İŞKUR, başlattığı programlarla da büyük destekler sağlamaya devam ediyor. İŞKUR'un hazırladığı Toplum Yararına Programlar (TYP) ile vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. İşsiz olan ve iş bulmak için başvuran kişiler; evlerine çok yakın işler bulabiliyor. Hem de haftalık 45 saat çalışma ve 3.000 TL maaşla bu işlere yerleşebilir ve mesleğinizi yerine getirebilirsiniz. Kamusal altyapılardan Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar pek çok farklı kurumda çalışma imkanı yakalamak için İŞKUR TYP hakkında merak edilen bilgiler!