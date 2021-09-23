23 Eylül 2021, Perşembe
3.000 TL maaşla haftada 45 saat çalışma! Hepsi evinize çok yakın! İŞKUR TYP’den binlerce iş ilanı!
İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) aracılığıyla her yıl binlerce kişi kolaylıkla iş bulabiliyor. İş arayanların başvuru yaptığı bir program olan İŞKUR TYP ile evinize çok yakın, haftada 45 saat çalışma ve 3.000 TL maaşla iş sahibi olabiliyorsunuz. Bu programlarda bakım, onarım, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi gibi pek çok farklı meslekte iş bulabilirsiniz. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenen yöntemle önerilen işler arasında birisini seçip size uygun işe başlayabilir ve maaşınızı düzenli olarak alabilirsiniz. İşte; İŞKUR TYP ile iş sahibi olma rehberi!
Giriş Tarihi: 23.09.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 16:44
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