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Haberler Galeri 3.000 TL maaşla haftada 45 saat çalışma! Hepsi evinize çok yakın! İŞKUR TYP’den binlerce iş ilanı!

3.000 TL maaşla haftada 45 saat çalışma! Hepsi evinize çok yakın! İŞKUR TYP’den binlerce iş ilanı!

İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) aracılığıyla her yıl binlerce kişi kolaylıkla iş bulabiliyor. İş arayanların başvuru yaptığı bir program olan İŞKUR TYP ile evinize çok yakın, haftada 45 saat çalışma ve 3.000 TL maaşla iş sahibi olabiliyorsunuz. Bu programlarda bakım, onarım, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi gibi pek çok farklı meslekte iş bulabilirsiniz. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenen yöntemle önerilen işler arasında birisini seçip size uygun işe başlayabilir ve maaşınızı düzenli olarak alabilirsiniz. İşte; İŞKUR TYP ile iş sahibi olma rehberi!

Giriş Tarihi: 23.09.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 16:44
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3.000 TL maaşla haftada 45 saat çalışma! Hepsi evinize çok yakın! İŞKUR TYP’den binlerce iş ilanı!

Ülkemizde iş arayan binlerce kişiyi her yıl iş sahibi yapan İŞKUR, başlattığı programlarla da büyük destekler sağlamaya devam ediyor. İŞKUR'un hazırladığı Toplum Yararına Programlar (TYP) ile vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. İşsiz olan ve iş bulmak için başvuran kişiler; evlerine çok yakın işler bulabiliyor. Hem de haftalık 45 saat çalışma ve 3.000 TL maaşla bu işlere yerleşebilir ve mesleğinizi yerine getirebilirsiniz. Kamusal altyapılardan Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar pek çok farklı kurumda çalışma imkanı yakalamak için İŞKUR TYP hakkında merak edilen bilgiler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3.000 TL maaşla haftada 45 saat çalışma! Hepsi evinize çok yakın! İŞKUR TYP’den binlerce iş ilanı!

İŞKUR TYP ALIMLARI NE ZAMAN YAPILIYOR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İŞKUR TYP ilanlarını haberimizin sonunda yer alan linke tıklayarak inceleyebilirsiniz. Başvuruya dair bilgiler haberin devamında yer alıyor.

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3.000 TL maaşla haftada 45 saat çalışma! Hepsi evinize çok yakın! İŞKUR TYP’den binlerce iş ilanı!

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmaktadır.

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3.000 TL maaşla haftada 45 saat çalışma! Hepsi evinize çok yakın! İŞKUR TYP’den binlerce iş ilanı!

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları

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3.000 TL maaşla haftada 45 saat çalışma! Hepsi evinize çok yakın! İŞKUR TYP’den binlerce iş ilanı!

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.