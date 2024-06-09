09 Haziran 2024, Pazar
Emekliye en düşük 14.742 TL: Zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya %22.72'lik hesap tablosu: Kuruşu kuruşuna temmuzda maaşlar...
Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanması, milyonlarca emekli ve memur için Temmuz zammıyla ilgili önemli bir ipucu sunmuş durumda. Enflasyon verisinin ortaya koyduğu tablo, refah payı uygulandığında zam oranının yüzde 35-40 bandına ulaşabileceğini gösteriyor. Bu durum, emekli ve memurların merakla beklediği zam miktarına dair önemli bir öngörü sağlıyor. Ancak, kesin emekli maaşı ve memur zammı için net bir rakam belirlenmesi için bir verinin daha beklenmesi gerekiyor.
Giriş Tarihi: 09.06.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 10:36
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