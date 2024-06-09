Emekliye en düşük 14.742 TL: Zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya %22.72’lik hesap tablosu: Kuruşu kuruşuna temmuzda maaşlar...

Temmuz ayında 16 milyon emekli ve 4 milyon memur için beklenen zam haberi geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon oranları, önemli bir referans teşkil ediyor. Bu kapsamda, enflasyonun aylık bazda yüzde 3,37 olarak gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca, yıllık enflasyon oranının ise yüzde 75,45 olduğu kaydedildi.

Ocak ayında yaşanan yüzde 6,70'lik artışın ardından, enflasyon oranlarında Şubat, Mart ve Nisan aylarında düşüş yaşandı. Ancak, Mayıs ayında enflasyonun bir miktar arttığı görüldü. Bu veriler, emekli ve memurların Temmuz ayı zammı üzerindeki beklentilerini şekillendiriyor. İşte temmuzda emekliyi bekleyen maaşlar...