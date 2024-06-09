09 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Emekliye en düşük 14.742 TL: Zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya %22.72'lik hesap tablosu: Kuruşu kuruşuna temmuzda maaşlar...

Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanması, milyonlarca emekli ve memur için Temmuz zammıyla ilgili önemli bir ipucu sunmuş durumda. Enflasyon verisinin ortaya koyduğu tablo, refah payı uygulandığında zam oranının yüzde 35-40 bandına ulaşabileceğini gösteriyor. Bu durum, emekli ve memurların merakla beklediği zam miktarına dair önemli bir öngörü sağlıyor. Ancak, kesin emekli maaşı ve memur zammı için net bir rakam belirlenmesi için bir verinin daha beklenmesi gerekiyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 10:36
  • 1
  • 14
Emekliye en düşük 14.742 TL: Zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya %22.72’lik hesap tablosu: Kuruşu kuruşuna temmuzda maaşlar...

Temmuz ayında 16 milyon emekli ve 4 milyon memur için beklenen zam haberi geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon oranları, önemli bir referans teşkil ediyor. Bu kapsamda, enflasyonun aylık bazda yüzde 3,37 olarak gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca, yıllık enflasyon oranının ise yüzde 75,45 olduğu kaydedildi.

Ocak ayında yaşanan yüzde 6,70'lik artışın ardından, enflasyon oranlarında Şubat, Mart ve Nisan aylarında düşüş yaşandı. Ancak, Mayıs ayında enflasyonun bir miktar arttığı görüldü. Bu veriler, emekli ve memurların Temmuz ayı zammı üzerindeki beklentilerini şekillendiriyor. İşte temmuzda emekliyi bekleyen maaşlar...

  • 2
  • 14
Emekliye en düşük 14.742 TL: Zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya %22.72’lik hesap tablosu: Kuruşu kuruşuna temmuzda maaşlar...

Mayıs ayı enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre, Mayıs ayında enflasyon aylık %3,37 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon %75,45'e ulaştı. Özellikle maaş artışlarının etkilediği Ocak ayında %6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Mayıs ayına kadar düşüş eğilimi gösterdi. İşte bu rakamlar, 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun gelirlerinin Temmuz ayında nasıl etkileneceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

  • 3
  • 14
Emekliye en düşük 14.742 TL: Zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya %22.72’lik hesap tablosu: Kuruşu kuruşuna temmuzda maaşlar...

Emekliler ve Memurlar İçin Enflasyon Farkı

2023 yılının ilk beş ayında, enflasyon oranı %22,72 olarak hesaplandı. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen %22,72'lik artışın Haziran ayında herhangi bir enflasyon artışı olmasa bile kesinleştiği anlamına geliyor. Memurlar ve memur emeklileri için ise 5 aylık enflasyon farkı %6,71 olarak belirlendi. Bu oran, memurlar için toplu sözleşme zammıyla birleşince %17,38'e ulaşıyor.

  • 4
  • 14
Emekliye en düşük 14.742 TL: Zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya %22.72’lik hesap tablosu: Kuruşu kuruşuna temmuzda maaşlar...

Yaz Aylarında Beklenen Düşüş

Ekonomi uzmanları, özellikle yaz aylarında enflasyonda yaklaşık 2 puanlık bir düşüş öngörüyor. Bu beklenti, Temmuz ayında maaşlara yansıyacak olan toplam artış oranını doğrudan etkileyecek. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre, Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle 6 aylık toplam enflasyon oranının %25,8 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

  • 5
  • 14
Emekliye en düşük 14.742 TL: Zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya %22.72’lik hesap tablosu: Kuruşu kuruşuna temmuzda maaşlar...

Refah Payı Ne Kadar Olacak?

Hükümetin uygulamakta olduğu refah payı, Temmuz ayında da maaşlara eklenmesi bekleniyor. Geçmiş dönemlerde refah payı artışları %10-15 aralığında gerçekleşti. Eğer bu oranlar uygulanırsa, SSK ve Bağkur emeklileri %35-40, memur ve memur emeklileri ise %30-35 aralığında bir maaş artışı görebilir.