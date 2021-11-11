11 Kasım 2021, Perşembe
2 yıllık maaş hesaplara yatıyor! Yaş şartı aranmadan başvuru yapılıyor! SGK üzerinden başvuru şartları...
2 yıllık maaş hesaplara yatıyor. Yaş şartı aranmadan başvuru yapılıyor. SGK üzerinden başvuru şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. SGK tarafından bazı durumlarda vatandaşlara ödemeler yapıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu anne, babasından aylık alan ve evlenen kadınlara bir defaya mahsus olmak üzere "evlenme ikramiyesi" veriyor. Ödeme vatandaşların en son aldığı aylığın 24 katı olarak hesaplanıyor. Sunulan imkandan yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi bekleniyor. İşte, evlenme ikramiyesi için aranan şartlar...
Giriş Tarihi: 11.11.2021 21:54 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 21:54
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