2 yıllık maaş hesaplara yatıyor! Yaş şartı aranmadan başvuru yapılıyor! SGK üzerinden başvuru şartları...

Sigortalı olarak çalışan kadınlar da yararlanabilir mi, nereye başvurmak gerekiyor?

Çalışan kadınların evlilik ikramiyesi hakkı da bulunmuyor. Başvuru bulunulan yerdeki SGK müdürlüklerine yapılıyor.İkinci evliliği yapan ya da eski eşiyle nikâh tazeleyen yeniden alabilir mi?İkramiye alabilmek için ilk evliliğin yapılıyor olması gerekiyor. İkinci defa evlenen, eski eşle nikâh tazeleyen bu imkândan yararlanamıyor.



Evlilik ikramiyesini almak için süre sınırı var mı?

Evliliğin ilk beş yılı içinde başvuru gerekiyor. Bu sürenin sonunda başvuruda bulunulması durumunda zamanaşımı nedeniyle ikramiye almak mümkün olmaz.

