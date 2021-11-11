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Haberler Galeri 2 yıllık maaş hesaplara yatıyor! Yaş şartı aranmadan başvuru yapılıyor! SGK üzerinden başvuru şartları...

2 yıllık maaş hesaplara yatıyor! Yaş şartı aranmadan başvuru yapılıyor! SGK üzerinden başvuru şartları...

2 yıllık maaş hesaplara yatıyor. Yaş şartı aranmadan başvuru yapılıyor. SGK üzerinden başvuru şartları araştırılan konular arasında yer alıyor. SGK tarafından bazı durumlarda vatandaşlara ödemeler yapıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu anne, babasından aylık alan ve evlenen kadınlara bir defaya mahsus olmak üzere "evlenme ikramiyesi" veriyor. Ödeme vatandaşların en son aldığı aylığın 24 katı olarak hesaplanıyor. Sunulan imkandan yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi bekleniyor. İşte, evlenme ikramiyesi için aranan şartlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2021 21:54 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 21:54
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2 yıllık maaş hesaplara yatıyor! Yaş şartı aranmadan başvuru yapılıyor! SGK üzerinden başvuru şartları...

Devlet tarafından yeni evlenenlerin giderlerini karşılamaları amacıyla destek ödemesi bulunuyor. Bu ikramiyeden yararalanmak isteyenlerden yaş şartı yaranmıyor. Bağ-Kur aylığı alanlarda ödeme imkanından yararlanabiliyor. Eski eşiyle yeniden evlenenler ve ikinci kez evlilik yapanlar ise ödeme alamıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu anne, babasından aylık alan ve evlenen kadınlara bir defaya mahsus olmak üzere "evlenme ikramiyesi" veriyor. Bu ödenek en son alınan aylığın 24 katı olarak hesaplanıyor. Yaklaşık bin lira ölüm aylığı alan kız çocuğu 24 bin lira evlilik ikramiyesi alabiliyor. İşte, ödeme hakkında detaylar...

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2 yıllık maaş hesaplara yatıyor! Yaş şartı aranmadan başvuru yapılıyor! SGK üzerinden başvuru şartları...

Evlilik ikramiyesi evlenen binlerce gencin giderini karşılamaya yardımcı oluyor. Bu ikramiyeden yararlanmak için yaş sınırı yok. Bağ-Kur'dan aylık alanlar da yararlanabiliyor. Eski eşiyle yeniden evlenenler yararlanamıyor, ikinci evlilikte de evlenme ikramiyesi ödenmiyor. Boşanma halinde anne, babadan yeniden aylık bağlanabilmesi için de iki yılın geçmesi gerekiyor. İki kız kardeşten biri evlendiğinde öbürünün ölüm aylığı artıyor. Çalıştığı için yetim aylığı almayan kadınlar da bu ödenekten yararlanamıyor. İkramiye alabilmek için yazılı dilekçeyle SGK'ya başvurulması zorunluluğu var. Evlenme tarihi kütüğe işlenmediyse dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de kuruma verilmesi gerekiyor.

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2 yıllık maaş hesaplara yatıyor! Yaş şartı aranmadan başvuru yapılıyor! SGK üzerinden başvuru şartları...

Evlilik ikramiyesi kimlere ödeniyor, nasıl hesaplanıyor?

SGK'dan dul ve yetim aylığı alırken evlenmeleri nedeniyle aylıkları kesilen eş, kız yetim ve anaya bir defaya mahsus aylıkların 12 ya da 24 katı ikramiye ödeniyor.

Yararlanma şartları neler?

Anne, babası vefat eden ve yetim aylığı alan kadınlar yararlanıyor. Aynı durumdaki erkeklerin ikramiye hakkı bulunmuyor. İkramiye bir defaya mahsus olarak tanımlanıyor.

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2 yıllık maaş hesaplara yatıyor! Yaş şartı aranmadan başvuru yapılıyor! SGK üzerinden başvuru şartları...

Sigortalı olarak çalışan kadınlar da yararlanabilir mi, nereye başvurmak gerekiyor?

Çalışan kadınların evlilik ikramiyesi hakkı da bulunmuyor. Başvuru bulunulan yerdeki SGK müdürlüklerine yapılıyor.İkinci evliliği yapan ya da eski eşiyle nikâh tazeleyen yeniden alabilir mi?İkramiye alabilmek için ilk evliliğin yapılıyor olması gerekiyor. İkinci defa evlenen, eski eşle nikâh tazeleyen bu imkândan yararlanamıyor.

Evlilik ikramiyesini almak için süre sınırı var mı?

Evliliğin ilk beş yılı içinde başvuru gerekiyor. Bu sürenin sonunda başvuruda bulunulması durumunda zamanaşımı nedeniyle ikramiye almak mümkün olmaz.

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2 yıllık maaş hesaplara yatıyor! Yaş şartı aranmadan başvuru yapılıyor! SGK üzerinden başvuru şartları...

Evlenme ikramiyesi alıp bir yıl içinde boşananların parayı iade etmesi gerekiyor mu?

Boşanma durumunda yeniden aylık bağlananlar ödenen ikramiyenin 12 aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylık alamaz. İkramiyenin iadesi söz konusu değil. Hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması halinde bu sürenin sonuna kadar kadar gelir veya aylık bağlanmaz.