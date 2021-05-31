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Başvurana 31 bin 149 TL dev destek! Zam geldi, ev almak isteyene devletten yardım! İşte konut desteği başvuru şartları...
Devlet tarafından ev almak isteyenlere yardım ödemesi yapılıyor. Yeniden değerleme oranında zam geldi ve konut hesabıyla 5 yıl birikim yapan evini aldığında 31 bin 149 liraya varan devlet katkısından yararlanıyor. Hibe desteği olarak yapılan ödemeler hakkında sorgulamalar hız kazandı. İşte, devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz hibe ile ev alımı başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 31.05.2021 22:36Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 22:36