Başvurana 31 bin 149 TL dev destek! Zam geldi, ev almak isteyene devletten yardım! İşte konut desteği başvuru şartları...

İşte konut desteği: Hesaba aylık en az 519,16 lira, en çok 5 bin 191 lira yatırılması gerekiyor. Katılımcı hesabın açılış tarihinde azami 62 bin 298 lira 36 kuruş yatırabiliyor. Buna göre; 5 yıl veya daha uzun sürede 155 bin 745 lira biriktiren, evini aldığında 31 bin 149 lira katkı alabiliyor