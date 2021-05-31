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Haberler Galeri Başvurana 31 bin 149 TL dev destek! Zam geldi, ev almak isteyene devletten yardım! İşte konut desteği başvuru şartları...

Başvurana 31 bin 149 TL dev destek! Zam geldi, ev almak isteyene devletten yardım! İşte konut desteği başvuru şartları...

Devlet tarafından ev almak isteyenlere yardım ödemesi yapılıyor. Yeniden değerleme oranında zam geldi ve konut hesabıyla 5 yıl birikim yapan evini aldığında 31 bin 149 liraya varan devlet katkısından yararlanıyor. Hibe desteği olarak yapılan ödemeler hakkında sorgulamalar hız kazandı. İşte, devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz hibe ile ev alımı başvurusu nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 31.05.2021 22:36 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 22:36
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Başvurana 31 bin 149 TL dev destek! Zam geldi, ev almak isteyene devletten yardım! İşte konut desteği başvuru şartları...

Başvurana 31 bin 149 TL dev destek. Zam geldi, ev almak isteyene devletten yardım imkanı doğdu. Konut desteği başvuru şartları belli oldu. Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı içinde ilk defa ev alacaklara geri ödemesiz destek veriyor. Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet nakdi destek sağlıyor. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor. İşte konut desteği başvuru şartları nelerdir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvurana 31 bin 149 TL dev destek! Zam geldi, ev almak isteyene devletten yardım! İşte konut desteği başvuru şartları...

Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı içinde ilk defa ev alacaklara geri ödemesiz destek veriyor. Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet nakdi destek sağlıyor. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.

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Başvurana 31 bin 149 TL dev destek! Zam geldi, ev almak isteyene devletten yardım! İşte konut desteği başvuru şartları...

Desteğin tutarı 31 bin 149 liraya kadar çıkabiliyor. Ağustos 2016'da hayata geçen konut hesabı uygulamasında tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Bu yıl yüzde 9.11 artış uygulandı.

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Başvurana 31 bin 149 TL dev destek! Zam geldi, ev almak isteyene devletten yardım! İşte konut desteği başvuru şartları...

İşte konut desteği: Hesaba aylık en az 519,16 lira, en çok 5 bin 191 lira yatırılması gerekiyor. Katılımcı hesabın açılış tarihinde azami 62 bin 298 lira 36 kuruş yatırabiliyor. Buna göre; 5 yıl veya daha uzun sürede 155 bin 745 lira biriktiren, evini aldığında 31 bin 149 lira katkı alabiliyor

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Başvurana 31 bin 149 TL dev destek! Zam geldi, ev almak isteyene devletten yardım! İşte konut desteği başvuru şartları...

DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI NASIL AÇILIR? KONUT HESABINDAN NASIL HİBE ALINIR?

2021 yılı için hesaplarda biriken para tutarına göre destek miktarı da artıyor. İşte yeni hesap...

36 – 47ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %15 azami katkı tutarı 26 bin 995,96 TL olacak.