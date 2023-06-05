05 Haziran 2023, Pazartesi
Haziran ayı TEFE TÜFE kira zammı kaç TL olacak? Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? İş yeri, dükkan kira artış oranı hesaplama!
"Haziran ayı TEFE TÜFE kira zammı kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin hemen ardından Haziran ayı kira artış oranı da açıklanmış olacak. Peki, Haziran ayı TEFE TÜFE kira zammı kaç TL olacak? Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? İş yeri, dükkan kira artış oranı hesaplama!
Giriş Tarihi: 05.06.2023 09:50
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