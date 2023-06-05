"Haziran ayı TEFE TÜFE kira zammı kaç TL olacak? Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusunun yanıtı da belli olacak. Peki, Haziran ayı TEFE TÜFE kira zammı kaç TL olacak? Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? İş yeri, dükkan kira artış oranı hesaplama!