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Haberler Galeri SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye KÖK hesabı! Emekli 5 aylık zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye KÖK hesabı! Emekli 5 aylık zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı yapılacak. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon oranları sonrasında geriye sadece 1 veri kaldı. Emekli maaşlarına kademeli zam hesabı da masada yer alan konular arasında yer alıyor. 5 aylık enflasyon oranları ışığında emekli maaş zam hesabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar için yeni hesap!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 06.06.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 08:40
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SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye KÖK hesabı! Emekli 5 aylık zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli temmuz maaş zammında belirleyici etken olan enflasyon oranları için gözler açıklamaya çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan oranlar ışığında emeklinin 5 aylık maaş zam oranı kesinleşti. Böylece refah payı dahil edilmeden 1 veri hala maaş hesaplamaları yapılacak. Enflasyon farkı sonrasında Temmuz ayında hesaplara ne kadar para yatacağı belli oldu. Hal böyle olunca, "Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Enflasyon farkı ve ek zam ne kadar olacak?" sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte, SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye KÖK hesabı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

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SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye KÖK hesabı! Emekli 5 aylık zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

EMEKLİ-MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon mayıs ayında yüzde 0,04; yıllık bazda ise yüzde 39,59 oldu.

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SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye KÖK hesabı! Emekli 5 aylık zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

EMEKLİYE, EYT'LİYE 5 AYLIK ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için bir ipucu daha geldi. 5 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 15.26 çıktı. Geriye tek veri kaldı. Bu veri merakla beklenirken, ayrıca ek iyileştirmeler de yapılacak. Artışlardan emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Peki maaşlar nasıl değişecek? İşte detayları…

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SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye KÖK hesabı! Emekli 5 aylık zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuzda bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak olan emeklilere, ayrıca ek iyileştirmeler de gündemde. Artışlar merakla beklenirken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle önemli bir ipucu geldi.

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SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C’liye KÖK hesabı! Emekli 5 aylık zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 çıkmıştı. Mayıs ayı enflasyonu ise yüzde yüzde 0,04 geldi. Böylece ilk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.26 çıktı. Geriye sadece bir veri kaldı. Bu verinin de 3 Temmuz'da açıklanmasıyla zam oranı ortaya çıkacak.