HaberlerGaleriSSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye KÖK hesabı! Emekli 5 aylık zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye KÖK hesabı! Emekli 5 aylık zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zammı yapılacak. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon oranları sonrasında geriye sadece 1 veri kaldı. Emekli maaşlarına kademeli zam hesabı da masada yer alan konular arasında yer alıyor. 5 aylık enflasyon oranları ışığında emekli maaş zam hesabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar için yeni hesap!