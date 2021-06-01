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Haberler Galeri Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Haziran ayı kira zammı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama...

Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Haziran ayı kira zammı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama...

Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK tarafından 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı açıklanacak. Enflasyon verisi merakla beklenirken, gözler kira artış oranına çevrildi. Ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği kira artış oranı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Haziran ayı kira zammı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 15:40
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Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Haziran ayı kira zammı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama...

Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? TÜİK tarafından açıklanacak mayıs ayı enflasyon oranı heyecanla bekleniyor. Emekli ve memurların maaşlarında belirleyici olacak enflasyon oranı ile birlikte haziran ayı kira zammı da belli olacak. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Haziran ayı kira zammı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Haziran ayı kira zammı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama...

2021 HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 Haziran ayı kira artış oranı henüz belli olmadı. TÜİK tarafından mayıs ayına ilişkin enflasyon verisi 3 Haziran'da açıklanacak. Enflasyon verisi ile birlikte kira arış oranı da belli olacak.

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Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Haziran ayı kira zammı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama...

2021 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden Mayıs ayı kira artış oranı %13,70 olarak gerçekleşti. 2021 Mayıs ayı kira zammı hesaplama örneği:

Konut Kirası: 1.000 TL
Kira Artış Oranı: %13,70
Mayıs ayı Kira Zammı Tutarı: 1. 137, 00 TL

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Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Haziran ayı kira zammı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama...

2021 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.

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Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Haziran ayı kira zammı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama...

2021 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Mart ayı kira artış oranı açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.