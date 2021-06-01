Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Haziran ayı kira zammı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama...

Haziran ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK tarafından 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı açıklanacak. Enflasyon verisi merakla beklenirken, gözler kira artış oranına çevrildi. Ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği kira artış oranı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Haziran ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2021 Haziran ayı kira zammı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...