4D'li taşeron işçi için kritik viraj! Talepler masaya geldi! 4 bin 500 TL civarında taban ücret...

700 bin işçiyi ilgilendiren kamu işçileri toplu sözleşmeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sözleşme sonrasında işçilerin yeni zam oranı netlik kazanmış olacak. Türk-İş ve Hak-İş birliğinde kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin ücretine 2021-2022 dönemi için yapılacak zam belli olacak. Görüşmeler öncesi ortak talepler ise belirlendi. Sendikaların talepleri ise taşeron işçiler için 4 bin 500 TL civarında taban ücret, 700 bin işçinin tamamı için ise yüzde 10+10 düzeyinde zam talep edecek. İşte, taşeron işçilerin yeni zam oranı belli oldu mu?