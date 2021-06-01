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4D'li taşeron işçi için kritik viraj! Talepler masaya geldi! 4 bin 500 TL civarında taban ücret...

Yüz binlerce işçinin merakla beklediği gün geldi. Kamu işçileri için toplu iş görüşmeleri masaya gelecek. Görüşmeler kapsamında konfederasyonlar bugün hükümete ortak taleplerini sunacak. Gelen son dakika haberlerine güne, Türk-İş ve Hak-İş, kamuda kadroya geçen eski taşeron işçiler için 4 bin 500 TL civarında taban ücret, 700 bin işçinin tamamı için ise yüzde 10+10 düzeyinde zam talep edecek. Masadan çıkacak karar neticesinde binlerce işçinin yeni dönem zammı belli olacak.

Giriş Tarihi: 01.06.2021 18:38
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4D'li taşeron işçi için kritik viraj! Talepler masaya geldi! 4 bin 500 TL civarında taban ücret...

700 bin işçiyi ilgilendiren kamu işçileri toplu sözleşmeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sözleşme sonrasında işçilerin yeni zam oranı netlik kazanmış olacak. Türk-İş ve Hak-İş birliğinde kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin ücretine 2021-2022 dönemi için yapılacak zam belli olacak. Görüşmeler öncesi ortak talepler ise belirlendi. Sendikaların talepleri ise taşeron işçiler için 4 bin 500 TL civarında taban ücret, 700 bin işçinin tamamı için ise yüzde 10+10 düzeyinde zam talep edecek. İşte, taşeron işçilerin yeni zam oranı belli oldu mu?

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4D'li taşeron işçi için kritik viraj! Talepler masaya geldi! 4 bin 500 TL civarında taban ücret...

Yaklaşık 700 bin kişi 2021 yılı kamu işçileri toplu sözleşmesi için bekleyişini sürdürüyor. Sözleşme sonrası yapılacak açıklamanın ardından kamu işçilerine yapılacak zam da netlik kazanmış olacak.

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4D'li taşeron işçi için kritik viraj! Talepler masaya geldi! 4 bin 500 TL civarında taban ücret...

Türk-İş ve Hak-İş birliğinde kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin ücretine 2021-2022 dönemi için yapılacak zam belli olacak. Görüşmeler öncesi ortak talepler ise belirlendi.

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4D'li taşeron işçi için kritik viraj! Talepler masaya geldi! 4 bin 500 TL civarında taban ücret...

KAMU İŞÇİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

2021-2022 dönemi için kamu işçilerinin ücretlerine yapılacak zammın kararlaştıracağı görüşmeler öncesinde beraber hareket eden Türk-İş ve Hak-İş, mali ve sosyal hakların bulunduğu ortak taleplerini hazırlamış durumda.

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4D'li taşeron işçi için kritik viraj! Talepler masaya geldi! 4 bin 500 TL civarında taban ücret...

Konfederasyonların bu talepleri kısa bir zaman içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunması, görüşmelerin de Temmuz ayı itibariyle sonuçlanması beklenmekte. Konfederasyonların mali ve sosyal hakları içeren taleplerin sunmasıyla beraber pazarlık süreci de başlamış olacak.