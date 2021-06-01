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4D'li taşeron işçi için kritik viraj! Talepler masaya geldi! 4 bin 500 TL civarında taban ücret...
Yüz binlerce işçinin merakla beklediği gün geldi. Kamu işçileri için toplu iş görüşmeleri masaya gelecek. Görüşmeler kapsamında konfederasyonlar bugün hükümete ortak taleplerini sunacak. Gelen son dakika haberlerine güne, Türk-İş ve Hak-İş, kamuda kadroya geçen eski taşeron işçiler için 4 bin 500 TL civarında taban ücret, 700 bin işçinin tamamı için ise yüzde 10+10 düzeyinde zam talep edecek. Masadan çıkacak karar neticesinde binlerce işçinin yeni dönem zammı belli olacak.
Giriş Tarihi: 01.06.2021 18:38
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