15 Haziran 2023, Perşembe
-900, -1800 günle kapsama girin! 4A, 4B, 4C'liye daha erken emeklilik için şartlar sıralandı! Kadın/Erkek yaş tablosu: 40-54-44-58…
Bazı sigortalılara 10, bazılarına 12.5, bazılarına da 15 yıl prim günüyle erken emeklilik kapısı açılıyor. EYT kapsamında emekli olamayanlar için farklı yöntemleri de bulunuyor. Peki 10 yıl primle kimler, nasıl emekli olabiliyor? 12.5 yıl ile emeklilik için neler gerekiyor? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların cevapları...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 09:05
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