-900, -1800 günle kapsama girin! 4A, 4B, 4C’liye daha erken emeklilik için şartlar sıralandı! Kadın/Erkek yaş tablosu: 40-54-44-58…

10 yıl primle kimler, nasıl emekli olabiliyor?

Kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak. İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.